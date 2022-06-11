黃珊珊酸蔣萬安只想政黨利益 詹為元：正氣凜然但不通

台北市副市長黃珊珊今天出席活動時提到若每天只想政黨利益，有天會被看破手腳。國民黨台北市議員參選人詹為元今天說，黃珊珊的話狗屁不通，若她說的話成立，她一開始就該選擇無黨籍參政，但她參加過新黨和親民黨，選立委時還和蔡英文總統及民進黨合作。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，不管黃珊珊是否代表任何政黨選舉，他不會背棄一直栽培他的政黨，黃珊珊回應，心裡只有政黨利益的人才會一直想政黨利益，黨意不能凌駕民意，若每天只想政黨利益，民眾會看破手腳。

詹為元在臉書上表示，很多時候政治人物都在講幹話，黃珊珊今天說的話聽起來正氣凜然，但實際上狗屁不通。政黨當然有利益，但更重要的是這個黨的核心價值才是吸引民眾以及供民眾選擇的參考。

詹為元說，若黃珊珊這段話成立，那她一開始就該選擇無黨籍參政，但為什麼黃珊珊參加過新黨、親民黨，過去在立委選舉時選擇跟蔡英文總統與民進黨合作？

詹為元說，若政黨利益真的對黃珊珊來說不重要，那她一到選舉就跳船換黨是怎麼回事？「還是她的確想的不是政黨利益，而是想著如何透過政黨來成就自己利益？」