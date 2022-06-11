礦山藝術季啟動 藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
礦山藝術季啟動，藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口。圖／黃金博物館提供
礦山藝術季啟動，藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口。圖／黃金博物館提供

2022礦山藝術季今天啟動，黃金博物館邀請藝術家唐唐發與本次地景藝術「礦山共農計畫」藝術家陳宣城、林暐翔，與在地居民重現當年重要的物資供應地金瓜石酒保口，大家一起擺攤，與來訪的遊客互動，酒保口熱鬧的景象重現眼前。

新北市立黃金博物館指出，「酒保」是指昔日礦山的供應社，日治時期稱為「購買組合」，是礦業公司提供日常生活用品的販賣部，「酒保口」指的是供應社外攤商集中所形成像市集般的區域。現在的酒保口遺址位於電影「悲情城市」開鏡處的下方，為早年金瓜石人潮聚集的所在，類似現今的菜市場。

黃金博物館表示，金瓜石酒保口乘載在地居民生活記憶，採金時期販賣各式雜貨、蔬果、魚、米、燃料等，是當時金瓜石的購物中心，供應民生所需用品。但此區域物換星移，活絡模樣已變成模糊記憶。

黃金博物館與瑞芳區公所、社區里長、里民討論後，推出「礦山共農計畫」，在不改變居民既有的使用方式下，共同美化家園。透過藝術導入，重新找回在地人文記憶，融入在地樂齡族的菜園，以及食農教育、可食地景理念，發展出未來公共的亮麗地景。

新北市文化局表示，今年礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，除在礦業地景中欣賞表演藝術與地景藝術，更跨域結合時尚展演及文化行旅，是一場多元的藝術文化體驗，又可走讀青春山海線。

歡迎有興趣的民眾，以文化行旅展開對山城的探訪，聆聽在地居民的山城記憶；以表演藝術，帶領遊客在文資場域領會山城空間的美好樣貌；以可食地景，品嘗居民用心投入的在地滋味。

礦山藝術季啟動，藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口。圖／黃金博物館提供
礦山藝術季啟動，藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口。圖／黃金博物館提供
礦山藝術季啟動，藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口。圖／黃金博物館提供
礦山藝術季啟動，藝術家重現當年物資供應金瓜石酒保口。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山

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