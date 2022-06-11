享受山谷間的震撼 新北礦山季擊鼓演出

為提振新北市金瓜石一帶榮景，新北市礦山藝術季活動將於將於7月16、17兩日於金瓜石地質公園景點本山礦場演出《亙古以來》礦山版，以鼓、舞、祭儀展現自然環境與心靈間對話，表達敬山神、謝海洋曠野劇場。

新北市文化局長龔雅雯表示，2022礦山藝術季以礦山結晶為主題，蒐羅礦山記憶、故事、文化與地景，今年擴大規模辦理結合表演藝術、地景藝術、時尚展演與文化行旅。此次與水金九地區耕耘8年的優人神鼓合作，帶來真實山林祭祀儀式演出，呈現優人神鼓肢體力與美，將樸實大自然能量還於大地。

優人神鼓導演劉若瑀表示，2015年時來到金瓜石本山地質公園，所見彷彿當年亞維儂藝術節礦石劇場，驚嘆這座遺址廢墟，實際是傲然挺立寶地，邀請觀眾前來感受山林曠野間震撼演出。

文化局表示，本次演出交通規劃接駁專車，每日視演出結束時間微調，提醒入山區自備雨具、防蚊藥物、及保暖防風防雨衣物及帽子，勿穿著高跟鞋、涼鞋及拖鞋。