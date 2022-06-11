北市小灣社宅戶無女兒牆防護 都發局：正加裝欄杆

北市社宅問題不斷，有民眾投訴，南港小灣社宅的2樓公共區域無女兒牆防護，發生墜樓意外，設計上還能直通住戶陽台外，直視屋內毫無隱私可言，下雨時從2樓公共區域留下的水還會在形成髒汙卡在外牆上。

北市都發局說，其實該平台並非民眾可進出區域，僅供清潔、維修人員作業，欄杆裝設亦作業中，並更換門鎖，防止意外發生。

北市議員陳怡君表示，市長柯文哲任內社宅工程瑕疵問題不斷，發包出去的社宅、公辦都更不是設計不良冷氣隔柵不能通風，再不就是設計引起公共危機易招致竊賊闖入及墜樓危機，更離譜的是還有漏水近2年仍無法修繕的情形。

首先是「大龍新城」，陳怡君說，從2020年住戶入住至今，仍還有好幾戶住戶以及公部門逢雨滲水、長壁癌。2020年副市長黃珊珊大陣仗會勘，保證2個月會修好，結果這修了近2年，原本滲水滲出鐘乳石的樓梯間，在炎熱的天氣下竟然依舊在滴水。

陳怡君還提到明倫社宅也有公共區域天花板漏水滴水狀況，民眾只能放水桶盛水，一放就是1年，讓住戶直搖頭，甚至傳出天花板滲水發霉，樓梯間也有小鐘乳石白華現象，質疑柯文哲任內的社宅工程為何總是狀況百出。

而最近的小彎社宅也有民眾投訴，陳怡君指出，2樓公共區域沒有女兒牆做防護，民眾走到公共平台很容易發生墜樓意外，該公共區域還能直通4戶住戶家中陽台外，可以直視屋內狀況，易招致竊賊闖入且沒有隱私。而該公共區域因沒有女兒牆的關係，只要下雨，雨水就會從四面往下漫流，社宅外觀白牆整排卡髒汙，要求市府立即改善缺失。

北市都發局回應，明倫社宅漏水等問題，之前已經改善完畢，近日因多雨，都發局將主動巡查，如有需改善項目將積極排除。

有關小彎社宅2樓平台設置玻璃門可供進出恐造成危險情形，都發局解釋，該平台非屬民眾可進出的公共區域，僅供清潔、維修人員作業，平時內側都會上鎖，為維護清潔人員作業安全，已變更使用執照加裝欄杆作業中，並將該玻璃門鎖更換為內外皆需鑰匙啓閉、增設磁簧警示，以防止意外發生。