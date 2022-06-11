北市獨老逐年增 議員要求增加社工數防孤獨死

北市獨居老人數量逐年增加，死亡數也同時攀升，根據社會局統計，2020年6261位獨老、74人死亡，到了今年增加至7969位、死亡截至6月有66位。議員楊靜宇指出，北市社工和獨老比例懸殊，希望社會局能向中央要人，並調整危機等級多關心獨老，避免獨自在家死亡多日而無人知曉。社會局承諾，會向中央爭取，適度危機等級彈性。

楊靜宇指出，士林區有位獨居老人彭先生，太太離世後開始有囤物癖，家中幾乎無法行走，且痛風不良於行，今年2月接獲鄰居陳情辦理會勘，當天才把這彭老先生送國軍醫院北投分院。

楊靜宇說，彭老先生在4月底出院前各局處合力清潔屋內，後來又開始囤積與隨地便溺，5月6日車禍開刀、13日染疫、18日出院，但不幸在6月3日被發現陳屍家中，出院到死亡都無人關心。

據北市府統計，2020年獨老有6261人、2021年有7620人、今年4月底前有7969人；死亡人數亦逐年增加，2020年74人、2021年97人、今年6月以前66人；社工數則分別為277人、280人、338人。楊靜宇表示，雖然社工數有增加，但今年平均下來1名社工要服務24人，況且這只有獨老的服務，社工還有其他身份要關懷。

楊靜宇希望希社會局的關懷制度不要僵化，應保有彈性，若有身份重疊或無身份者，也要依據實際狀況多給予關懷，才能多留一條性命在台北市；另社工人數不足，也要向中央申請補助要人。

社會局表示，目前有緊急救援系統，會檢討目前的裝機率，因為大部分老人不喜歡裝，所以現在有2家協力伙伴，正在研發更好用的方式能讓老人家願意裝設救援系統，一旦發生事情就能立刻接獲通報第一時間處理，減少憾事發生；而社工部分，也會持續和中央要人。