用市民救命錢辦自己的畢業展？ 許淑華批柯文哲太扯了

台北市長柯文哲將於8月底舉辦「2022台北城市博覽會」動支二備金，前天在議會時被議員許淑華批，承認這是個問題，表示會改進；北市府回應表示，災準金已報指揮中心會議追加，絕不會有救命錢不夠的問題。

議員許淑華前天在議會質詢時表示，新竹和基隆都辦過城市博覽會，新竹市編列預算3千萬元、使用二備金1千5百萬元，基隆市全額3千5百萬編列預算，只有台北市8610萬竟全都是二備金，照正常程序這樣的大型活動應預先規畫，正式編列公務預算辦理，二備金是用在急用的救命金，竟被柯文哲拿來辦理自己的畢業展，這非常扯。

許淑華說，去年北市府以來不及編列預算為由，先動支二備金2960萬元辦理總體規畫與維運委託專業服務案所需經費，但今年市府又動支二備金4千9百萬元辦理四項分區規畫委託專業服務案所需經費，現又追加動支二備金750萬元辦理移展所需，去年就動支二備金，大家懶得說，今年還不編公務預算，動支更多的二備金，且將金額壓在5千萬元內以規避議會備查，完全無視規則。

許淑華說，今年災害準備金17.5億元，已動支約12.5億，現在才6月就只剩5億元，未來風雨難測，且疫情還沒結束，二備金更應該留著花在刀口上，她要求市府應將今年城市博覽會尚未動支金額，先用於疫情、災害項目使用，原項目以追加預算方式提送議會審議，但台北市主計處長鄭瑞成回應，計畫已經發包，跟廠商已訂合約。

柯文哲說，城市博覽會是去年11月之後預算已經送出才有的計畫，是他去台灣設計研究院時被說服辦理的，對於許淑華質疑他很扯，他點頭表示認同，說這很突然，確實要改進，他回去再看可以如何調整。

北市府副發言人魏文元說，災準金已動支的12億餘元大部分用在防疫，例如購買快篩劑及關懷中心人力支出等，現已報指揮中心會議計畫追加，以備緊急時能立即支應，絕不會有救命錢不足的問題。

魏文元說，北市府預算編列皆以考量台北市民權益、城市發展和北市形象推廣為出發點，力保每分錢都合理使用，但也會定期檢討，以求精進。