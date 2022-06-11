奉獻生命保國40年 捐千物成立眷村文史館

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
五股貿商社區發展協會理事長高甯松為社區長者介紹自身軍旅生活及豐富的軍人用品。圖／新北市文化局提供
五股貿商社區發展協會理事長高甯松為社區長者介紹自身軍旅生活及豐富的軍人用品。圖／新北市文化局提供

曾保衛國家40年的高甯松，從陸軍到憲兵體系擔任過多項職務，看著自己保存下來的軍裝、獎章就能回憶起過去豐富軍人生活，他因此蒐羅超過千件文物成立眷村文史館，供外界以過往文化了解眷村文化。

由新北市五股貿商社區發展協會理事長高甯松將軍與擔任貿商里長的太太蕭明霞，共同打造的新北市五股區眷村文史館，上千件從國共內戰時期到現在的眷村文物，包括軍裝、功勳章、軍眷證、舊式電視、縫紉機等等，一一陳列在館內。

高甯松在金門服役時和太太蕭明霞相識，最終締結良緣。民國81年在台北服役時，舉家搬到五股貿商社區，起初是向原眷戶租房，之後房東將眷舍頂讓一住就是30年。

高甯松表示，軍旅生涯40年，從陸軍到憲兵擔任多項職務，看著自己保存的軍裝、獎章就能回憶豐富軍旅生活。在貿商社區中有許多榮民及家眷，因此和太太一起向眷村長輩蒐羅各種珍貴文物，成立眷村文史館，成為居民懷念彼此和過往眷村時光的場所。

高甯松服役期間保衛國家，退伍後回饋鄉里投入志工行列，且致力推廣眷村文化，持續用其他方式為國家及社會奉獻一己之力，種種善舉也使在民國110年受新北市榮服處頒發榮民楷模。

新北市文化局表示，五股貿商協會眷村文史館，周一至周日上午9點至下午5點開放參觀，可向貿商社區發展協會預約參觀，除志工導覽外，還有提供物件的長者講解。

眷村文史館展出上千件陸海空軍文物，年代最久遠的從國共內戰時期保存至今。圖／新北市文化局提供
眷村文史館展出上千件陸海空軍文物，年代最久遠的從國共內戰時期保存至今。圖／新北市文化局提供
眷村文史館琳瑯滿目的歷史文物。圖／新北市文化局提供
眷村文史館琳瑯滿目的歷史文物。圖／新北市文化局提供

眷村 文物

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