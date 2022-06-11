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三重熊猴森樂園設身障專屬鞦韆 啟用2年才第1次使用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
陳青琪（左一）說，朋友告訴她有「身障者可以玩的盪鞦韆」時，非常驚喜，當天她跟女兒馬上趕往大都會公園。圖／陳青琪提供
陳青琪（左一）說，朋友告訴她有「身障者可以玩的盪鞦韆」時，非常驚喜，當天她跟女兒馬上趕往大都會公園。圖／陳青琪提供

新北推動共融式公園，但有民眾認為，適合身障者的遊具應該多宣傳。民眾陳青琪表示，她第一次知道大都會公園有身障者可使用的遊具，市府應多宣傳；新北市高灘地管理處表示，資訊都有放在網站上，所以才沒有特別宣傳。

「終於上來了！」「真的盪好高、感覺快飛出去。」陳青琪表示，從小就很羨慕同學，她因為身體因素無法爬上盪鞦韆，心中一直感覺很遺憾，這是她40年以來，第一次體驗盪鞦韆的快樂，也算是完成她小小的夢想。過去對於有適合身障者的遊憩設施非常少，除了這次在三重大都會公園外，只知道在台北花博有，在外縣市從來沒聽過。

陳青琪說，朋友告訴她有身障者可以玩的盪鞦韆時，非常驚喜，當天她跟女兒馬上趕往大都會公園，到了才發現設施是鎖著的，花了10分鐘才聯繫上管理員，才能使用設備。管理員更說，「你們是2年來第一個使用鞦韆的民眾」，她也感到非常驚訝。

陳青琪認為，市府有相關設備可以讓身障者使用，應該要廣為宣傳，對於身障者來說，身體上的不便少掉許多體驗機會，能有這樣好的設施，也希望市府可以考慮多增加幾處。另外，設施位置也很不適合身障兒童，位置在溜滑梯的最上面，要推很遠。

大都會公「熊猴森樂園」園從2020年7月啟用，新北市高灘處表示，大都會公園設有數十種適合身障孩童使用遊憩設施及身障輪椅專屬鞦韆，相關資料已有放在官網「熱門景點」-「熊猴森樂園」專篇。因遊戲場內許多設施皆適合身障兒童使用，無針對特定設施宣傳。

高灘處表示，新北河濱公園計有13座共融遊戲場，場地及遊具設施已將身障孩童使用性納入考量。但河濱公園位於河川區域，將配合不同河川區域限制，設置合適的共融遊具。

民眾陳青琪表示，她第一次知道大都會公園有身障者可使用的遊具。圖／陳青琪提供
民眾陳青琪表示，她第一次知道大都會公園有身障者可使用的遊具。圖／陳青琪提供
陳青琪指出，設施位置也很不適合身障兒童，位置在溜滑梯的最上面，要推很遠。圖／陳青琪提供
陳青琪指出，設施位置也很不適合身障兒童，位置在溜滑梯的最上面，要推很遠。圖／陳青琪提供

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