三重力行路地下道機車道將施工 6月13日夜間封閉

為改善新北巿三重區力行路地下道機車道路面品質，新北市養工處表示，將於6月13日夜間11時至翌日上午6時，施作銑鋪工程，屆時將封閉雙向機車道，請機車族改由車路頭街涵洞通行，並配合現場交維管制動線行駛，但施工當天若遇雨將改期。

養工處表示，車輛往來頻繁的力行路地下道是三重區穿越國道一號高速公路之重要地下道，日常維護管理作業不能怠慢。透過例行性巡查發現該地下道的機車道鋪面老化必須更新，因此規畫道路鋪面改善工程，完工後機車族行駛將更為安全順暢。

本次地下道機車道路面改善工程期間將全面封閉雙向機車道施工，請用路人配合現場義交引導，往永福街方向機車可沿平面側車道右轉國道路一段至車路頭街涵洞；往大勇街方向機車，也可由平面側車道左轉力行路二段33巷至車路頭街涵洞。