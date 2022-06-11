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旅讀週曆／發現美學的路上　走進鶯歌陶瓷博物館的時光膠囊

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文／顏郁恩

鶯歌是陶瓷陶藝之鄉，但你知道鶯歌的陶瓷發展史嗎？鶯歌陶博館，是全台第一座以陶瓷為主題設立的博物館，走一趟就能瞭解鶯歌陶瓷產業發展的歷程，館內的陶藝品更是別緻，而戶外的陶瓷藝術園區也是熱門打卡點，前進鶯歌一探台灣陶瓷之美吧！

鶯歌-全台發展最完整的陶瓷產業

鶯歌陶瓷從1804年開始發展，歷經最早期的粗陶器、日治時期時陶器，一直到國民政府來台後，中止日本和中國的瓷器貨源，使得台灣陶瓷業者有了發展的良機，開始大量生產陶器，鶯歌陶瓷產業也就慢慢成形壯大，發展成全台最完整的陶瓷產業，也就有了鶯歌陶瓷博物館的設立。

鶯歌陶瓷博物館　致力保存與推廣台灣陶瓷文化

鶯歌陶瓷博物館旨在推動台灣陶瓷文化的保存與推廣，也透過國際之間的相互交流合作，和他國陶博館締結姊妹館，讓我國陶藝之美得以被國際間所知。鶯歌陶博館在設計上也別具巧思，透過大面積的玻璃帷幕，讓外頭的自然光在不同建材之間穿越跳躍，光線的透射效果，使得館內陶藝品會依著陽光變化，展現出不同的樣貌。

鶯歌陶瓷博物館。

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陶藝品也能數位化　3D建模打造數位陶博館

數位陶博館使得遊人們能夠擁有更全面的視角，欣賞館內別樣的陶藝品，在主持人觀賞陶藝品時，鶯歌陶瓷博物館的館長就分享，陶博館運用3D建模技術，為館中所珍藏的陶藝品打造3D環物景象，而目前已經完成超過300件作品的建檔，讓遊人們只要動手指滑動手機螢幕，就能夠切換不同的角度欣賞展品，使得本來難以觀察到的枝微末節和細緻工法，都能透過縮放畫面，讓細節能夠完整呈現在眼前，將陶藝品數位化，打破時空限制，讓人們隨時隨地都能夠一窺陶藝之美。

鶯歌陶瓷博物館展品。

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數位陶博館讓你隨時隨地看陶藝品。

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4大展區一探台灣製陶文化歷史

陶博館2樓分成4大展區，分別為「回看所來處」、「硘(ㄏㄨㄟˊ)仔鎮」、「穿越時空之旅」、「未來預言」四個主題，遊人們更可透過實物、圖文、影片以及互動設計，循序漸進地瞭解台灣製陶文化與歷史以及鶯歌陶瓷發展的歷程。

鶯歌陶瓷博物館2樓展區回看所來處。

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互動裝置認識壓電陶瓷。
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新北市政府臺灣陶藝獎　館內展出得獎者藝術結晶


為鼓勵陶藝創作，新北市政府也舉辦臺灣陶藝獎，今年已進入第3屆，在卓越獎、創作獎、實用獎、新銳獎四大獎項獲獎的創作者，作品就在3樓的特展室展出，讓前來遊玩的遊人們能夠欣賞由陶藝創作者所創造出的藝術結晶。

展出臺灣陶藝獎創作者展品。

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臺灣陶藝獎展品。

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陶瓷藝術園區　用賞玩瞭解陶藝之美


位在陶博館後方的陶瓷藝術園區，透過「陶」與風、水、火、土、光、綠、人等元素結合，每個園區內都有不同的樣貌，如風廣場有著許多親子同樂的室內設施，土廣場有鶯歌老陶師示範早期如何用腳踩著轆轤（ㄌㄨˋ ㄌㄨˊ）邊踢邊拉坯等。園區內也可以看見國內外陶藝家別具特色的作品，探索不同面貌的陶藝之美。

陶瓷藝術園區。
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許願糖果牆。

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鶯歌陶瓷博物館從建築物設計到館內的展品，都可以看見其巧思與特別之處，使得前來此地的遊人們能夠欣賞藝術之美。新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，帶大家瞭解台灣陶瓷發展史與鶯歌陶瓷的發展歷程，在「美」之間漫步。

鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號

旅讀週曆影音節目：https://youtu.be/--1csoJsppI

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