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柯文哲執政七年捷運建設掛蛋 捷運局：廠商胃納量飽了

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲在議會備詢。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲在議會備詢。記者徐偉真／攝影

台北市長柯文哲將於今年底卸任，台北市議員陳政忠今天說，捷運南北環段目前還有6個土建工程標至今全數流標，其中Y24站追加52%預算，昨天招標也流標，柯文哲執政七年半捷運成績就是「掛蛋」，對此柯文哲默認，捷運局長張澤雄說，廠商不來投標是因為「胃納量都已經吃飽了」。

陳政忠今天質詢時問柯文哲，他任內捷運建設有哪些？柯文哲回「信義東延段、萬大線」，南北環已核定但流標，東環段在任內應該可以送到行政院核定，陳政忠說，這樣的成績根本是「掛蛋」，這句話不是他說的，他跟捷運局的人討論時他們也這樣說，信義東延段跟萬大線都是前市長郝龍斌規劃，他質疑柯文哲講的跟他有關？柯文哲說陳政忠說的沒錯，「我們是執行的」。

陳政忠追問，南北環段真的有作為嗎？柯文哲說，因為現在大環境不利，已經追加了3百億沒錯，會重新上網招標，看效果如何，陳政忠說，不能什麼都推給大環境、推給烏俄戰爭，難道烏俄戰爭會對台北市有這麼大影響？目前捷運南北環段6個土建標至今全數流標，整個工程追加3百億仍乏人問津，昨天南環段Y24站開標，結果追加52.2%的預算，最後仍流標。

張澤雄說，雖然預算已增加五成，但廠商不來投標，顯見不是價格因素，可能是市場胃納量問題，目前能做地下潛盾工程的廠商胃納量都已經吃飽了

張澤雄的回應讓陳政忠不滿，回應「你還有臉講嗎？」，認為就是市府動作、計畫比別人慢才會有今天的問題，柯文哲沒有督導、捷運局怠惰慢半拍，應該事先掌握工人的量、能做潛盾工程廠商的廠商和能做多少量，這都要先掌握，結果被其他縣市搶走了。

陳政忠說，北市府應該趕快找出解答，盡快舉行招商說明會，和廠商充分溝通，畢竟現在是買方市場，不是賣方市場。

柯文哲 捷運 台北市長

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