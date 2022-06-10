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瑞芳弓橋里不畏疫情 培育30位環保志工

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區弓橋里獲得里環境五星級的認證，志工的人數不減反增成30位，也讓弓橋里獲得不少環保生力軍。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區弓橋里獲得里環境五星級的認證，志工的人數不減反增成30位，也讓弓橋里獲得不少環保生力軍。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區弓橋里地廣人稀，居住人口也幾乎是老人家居多，但是僅僅靠著里內30位的環保志工，就將里內環境做到位，這也讓弓橋里獲得111年里環境五星級的認證，原本只有6人的志工團隊，經過疫情這兩年，投入志工的人數不減反增成30位，也讓弓橋里獲得不少環保生力軍。

因為瑞芳地區潮濕多雨，尤其猴硐地區因為地形因素，一年雨量更是驚人，弓橋里長就利用這天候的特性，在里內設置雨撲滿，這雨撲滿不只可以自用，還能澆花灌溉，這創意發想也讓弓橋里一舉拿下新北市環保局所舉辦的里環境五星級的認證。

弓橋里長潘政信說，原本里內只有6位環保志工，環境維護都靠這幾位來經營，這一兩年疫情下來，反而越來越多人願意投入志工的行列，目前已經有30位志工，年紀最大的80歲，最小的是10歲，目前弓橋里總人口也只有快300人，就有十分之一是志工。

弓橋里志工陳建發就說，在里長的帶領下，一個月會進行兩次的環境大掃除，雖然志工只有30位，但大家都各司其職，帶著自己的清潔工具，就這樣沿路整頓環境，這次獲得環境五星級認證，全里都於有榮焉。

瑞芳 疫情

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