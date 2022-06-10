汐止招商街步道長青苔濕滑 七月進場整頓

汐止區招商街涵洞旁，有步道可以銜接新台五路，不過，下雨天濕滑，週邊環境也髒亂，尤其步道階梯都是青苔，就有民眾曾經滑倒受傷，昨(9)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位會勘，要求整頓步道環境，也預計下個月進場施工。

下雨過後的招商街步道，水還在繼續流，如果是下雨天，水量一大就像小瀑布一樣，嚴重影響通行，民眾說，步道長期沒有管理，長青苔濕滑，真的很危險，就有人運動休閒經過滑倒。

崇德里長蘇宏杰指出，新台五路上江山萬里社區，有九百多戶，平常的時候會有學生或是老人家買菜或是散步，會走步道往返招商街，因為長期以來都是沒有人管理維護，造成地面泥濘破損，欄杆損壞，也因為排水不良長青苔，走起來不安全，所以，希望趕快改善，因為，之前市府景觀處已經協助在週邊種了不少花花草草，有桂花、扶桑花等等，希望整頓後，讓步道環境越來越好。

新北市議員張錦豪表示，在招商街底的涵洞旁會有一些民眾到這裡散步，或是走步道到新台五路，只是步道長期以來年久失修，汐止多雨，步道長青苔，散步民眾走會有些危險性，所以，今天跟市府養工處、公所協調，討論如何維護管理，而在透過權屬認定後，會請市府養工處在下個月七月進場施工。

張錦豪說，施作的範圍除了針對路面不平整、坑坑洞洞會進行修繕，青苔也會清除並且導引水流，至於破損欄杆也會改善，還有下雨天會有土石流失的情況，也會施作擋土牆，工期預計在七月開始施工，為期一個月就會完成，至於後續未來認定為道路後，就可以申請路燈，加強夜間照明。