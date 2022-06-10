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汐止區27里環境認證星級榮耀 區長頒紅榜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區里環境認證，有27個里報名，其中2個里報名四項，其他25里報名五項，全部過關，區公所也特地致贈紅榜恭禧。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區里環境認證，有27個里報名，其中2個里報名四項，其他25里報名五項，全部過關，區公所也特地致贈紅榜恭禧。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府舉辦的里環境認證成績出爐，今年27個里報名，其中2個里報名四項，其他25里報名五項，全部過關，今(10)日汐止區公所也特地致贈紅榜恭禧得到星級榮耀的里長們。

今(10)日上午的汐止區公所四樓會議室，充滿喜氣，由汐止區長陳健民將一張張星級認證榜單，送到每位里長手上，並且表達恭賀之意，新北市政府，因為疫情關係停辦兩年的里環境認證評比，今年再度恢復舉辦，汐止參與踴躍，27個里報名，全部過關，真的很難得。

汐止區長陳健民表示，這次有27個里參加新北市政府的里環境認證，都得到很棒的成績，有25個里得到五星認證，2個里得到四星級認證，對整體環境也好、或是在公廁管理也好，讓汐止區在整體環境整潔都有顯著的提升，因為，疫情關係，市府頒獎還有一段時間，先頒給各里一個紅榜，讓里長們回去張貼，和里民們分享這份喜悅。

汐止區里長聯誼會長陳有諒指出，這次參加環境評比各里成績都很好，所以，請區長先發一個五星級認證給得獎的里，因為，今年的頒獎可能會拖到八、九月，今天很高興區長能夠先代表市府頒這個星級認證，20幾位里長都出席參加，代表里長及環境志工的付出都有很好的結果，也很樂意每一年都參加比賽。

在里長的帶領下，志工們除了平時環境維護，參加評比也進行加強工作，將里內全打掃一次，環境清潔很落實，菸蒂、檳榔汁都不不放過，還有植栽綠美化等等，獲得好評，這次25個里拿下五星級認證，其中包括厚德、禮門、北山、復興、金龍等五個里，更是五星級認證八連霸。

北山里長林徵熊說，從一開始每年都參加，今年是五星級認證八連霸真的不容易，這都是所有的志工、里民配合環境綠美化，還有髒亂點改造等等，另外，狗便清理、菸蒂、檳榔汁等雜物清除，重點是加強宣導，讓環境越來越好，也讓北山里再度得到五星級。

汐止 疫情

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