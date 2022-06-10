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關懷身障家庭 萬里公所媒合善心送物資

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所再度媒合物資發放給身障弱勢家庭，希望能夠讓有需要的民眾都感受到來自社會的溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所再度媒合物資發放給身障弱勢家庭，希望能夠讓有需要的民眾都感受到來自社會的溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公所力推三大品牌，其中一項是社福品牌，重視對區內弱勢的關懷，日前區公所媒合物資發放給低收、中低收家戶，為了更全面的照顧，公所再度媒合物資發放給身障弱勢家庭，希望能夠讓有需要的民眾都感受到來自社會的溫暖。

萬里區長粘雪琴說，這一次的物資發放，媒合來自宇錡建設股份有限公司、新北市扶弱公益協會，還有一位非常甘心的在地鄉親林介璧先生的善心，滿滿的生活必需物資，柴米油鹽、水果以及快篩試劑，希望幫助弱勢的生活，也要兼顧防疫。

這一次的物資發放，預計將會有400位的身障弱勢受惠，萬里區公所期待透過物資發放，能夠為弱勢族群充實日常必需品，也要透過物資的發送，讓有需要的民眾感受到社會的愛心溫暖。

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