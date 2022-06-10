瑞芳東和里環境認證八年五星級 稱霸全區

瑞芳區東和里今年再度獲得新北市環保局所舉辦的里環境認證五星級，這也是東和里參加八次以來，八次都獲得五星級，除了中間因為疫情有兩年停辦，不過八年五星級的成績還是稱霸全瑞芳區，這讓里長周樹木和志工團隊都很開心。

瑞芳區的東和里已經7年得到新北市政府的里環境認證5星級，今年再度參加認證，這次不意外再度拿下5星級認證，也是瑞芳區唯一奪下八連霸成績的里。里長說，維護環境不容易，除了靠志工之外，最重要的是居民自發性的將自家周邊環境也整理。

當初參加認證是為了激勵里內志工和居民增加凝聚力，但這十年下來，東和里長周樹木每個月都會動員志工掃街，將環境仔細維護，不少原本廢棄的畸零地，也由里民認養來維護種植綠美化，讓東和里不論是巷道整潔還是美化方面都獲得不少肯定，這樣數十年如一日的工作，志工們都不喊苦，因為看到環境變美，自己都很開心。

活動中心牆面滿滿的獎狀，幾乎都是有關環境維護的表揚，也看得出東和里全體上下，這幾年在維護環境上所下得工夫。

里長周樹木也說，現在環境改善了，居住環境也更好，感謝志工們的犧牲奉獻還有居民自發性的維護家園，讓東和里更宜居。