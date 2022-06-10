配合2023年台灣燈會 鄉土教育中心傳統燈藝展開跑

為配合睽違23年，第34屆台灣燈會將於2023年重返台北，北市鄉土教育中心「超前部署」特別邀請古亭國中燈藝隊師生共同策劃「有燈的地方看得見美」特展，即日起至111年7月10日止，星期二至星期日（國定假日休館），上午9時至下午5時，免費開放參觀。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，本次將展出豐富多樣的燈藝作品，包括各式造型的花燈設計、彩繪燈籠，和花燈的骨架結構、照明電力配置、裱布、裝飾等花燈製作流程說明暨實物展示。

策展人周劍峰表示，展出作品具有「環保」、「創新」、「複合媒材」等特色，形成了本次展覽亮點。以作品「書畫藝TWO」為例，作者同時運用書法、工筆畫兩種藝術技法，並以擬人化兔子造型（古代小女孩），表面鋪以書法工筆牡丹的小肚兜和行書洛神賦的兔身，打造書法、水墨、燈藝，東方傳統藝術的三方對話的視覺美學，花燈工藝結合簡單富童趣的卡通線條，勾勒傳統藝術和現代美學的交融。

周劍峰表示，作品「孔雀開屏」，則是利用生活中資源回收素材，包括雨傘、寶特瓶、塑膠瓶蓋等，加以接合塑型，作者將環保意識與生活美學結合，更接軌聯合國永續發展目標(SDGs)透過二收回收素材，製作煥彩孔雀，期待傳遞雀屏富貴吉祥意涵給社會大眾。另外，作品「春滿富盈」則是運用拼布工藝與花燈結合，以針線取代黏裱，以鐵絲替代紙襯，雙工藝相互支援，彼此合作，打造出一件「共融」、「共榮」的藝術作品。

古亭國中燈藝隊成軍於2020年，由燈藝老師曹蓮英擔任指導教授。自2020年迄今，古亭國中燈藝隊參與三屆（2020-2022年）台北燈節小型燈組競賽，獲國中組2020年、2022年特優、2021年優等。

古亭國中林泰安校長表示，藉由策畫傳統燈藝展，除了讓學生與參觀展覽的民眾認識花燈這項傳統工藝，也讓大家明瞭現在轟動國際的台灣燈會是在台北市萌芽茁壯的歷史脈絡。