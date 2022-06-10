快訊

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市府斷外網阻絕網軍文化？柯文哲：不用因噎廢食

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長柯文哲備詢。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲備詢。記者徐偉真／攝影

台北市政府有「網軍」疑雲延燒，議員指多位公務員上班時間在PTT上發文，台北市長柯文哲今天說，台北市政府沒有網軍，不用因噎廢食因此把外網全斷掉，這不是好的管理，可以自訂規範辦法，之後可以內部討論。

台北市議員徐立信今天質詢時指出，最近市府有網軍爭議，連公共運輸處政風室主任盧勝洲也被爆料上班時間當鄉民和網友筆戰，連政風室主任都違規，他建議市府應該要訂定規範。

柯文哲說，台北市政府沒有網軍，很多人建議把市府的電腦和外網全部斷掉，不准上PTT、臉書等，他還是信任絕大多數的公務員都是奉公守法的，不用因噎廢食，當然不能上班時間掛在上面三小時，但可以偶爾看一下，就像上班過一段時間會上廁所，不用管這麼嚴格。

柯文哲說，每個單位要做好內部管理，每個長官都有內部管理，成績交得出來比較重要，議員建議北市府自訂規範辦法，這可以討論，只是不太好訂，總之就是遇到問題拿出來大家討論看可以如何處理。

徐立信說，北市府發言人陳智菡之前指控蔡英文總統「暗槓」重要防疫資訊，她還適合繼續擔任發言人嗎？柯文哲說，發言人有時候要替政策辯護和說明，用暗槓這個詞可能用得太過，但雙北疫情最嚴重時，執政黨沒有找雙北首長討論，反而找當時比較不嚴重的縣市如高雄討論，他們就解釋這是「黨內聯誼會」。

柯文哲說，如果真的要討論疫情，那很奇怪，為什麼最嚴重的縣市不找，防疫照理說要對國民一視同仁，怎麼防疫還有不同黨籍之分，這很奇怪，這不是他該替政府解釋的，是總統開會，是執政黨解釋那天到底是開什麼會。

台北市長 柯文哲 疫情

延伸閱讀

被質疑黨員富邦獨董 柯文哲：國營事業何其多民進黨員

柯黑柯P唯一共同支持 黃珊珊反稱像「電燈泡」網喊好閃

議員籲注意雙子星案權益分配 柯文哲：專案小組處理

許淑華爆曾因預算被網軍攻擊 對方是陳佩琪姊妹淘小孩

相關新聞

爆炸頻傳 居民怕怕 中和電塔促遷 台電：7月發包

新北市中和區福祥路與勝利路口的高壓電塔，設立超過30年，去年爆炸3次，造成民眾人心惶惶，加上電塔與周圍民宅距離不到100...

旅讀週曆／發現美學的路上　走進鶯歌陶瓷博物館的時光膠囊

鶯歌是陶瓷陶藝之鄉，但你知道鶯歌的陶瓷發展史嗎？鶯歌陶博館，是全台第一座以陶瓷為主題設立的博物館，走一趟就能瞭解鶯歌陶瓷產業發展的歷程，館內的陶藝品更是別緻，而戶外的陶瓷藝術園區也是熱門打卡點，前進鶯歌一探台灣陶瓷之美吧！

全台大缺血 台北庫存僅2.5天

疫情影響民眾出門捐血意願，嚴重衝擊全台血庫，均傳缺血告急。台北捐血中心平均庫存量僅2.5天，高雄捐血中心說，5月捐血意願...

新北2公務員 被爆上班逛PTT嘴人

新北市三重地政事務所戴姓員工上班時在PTT上罵人，市議員李坤城昨指出，至少還有IP來自市府的「qwerty110」上班時...

上班上PTT 交通局科長記過1次

北市議會交通委員會昨舉行北市府員工上班期間PTT發文調查專案報告。其中，交通局運輸資訊科長林育生上班使用PTT，考績會記...

捷運成績挨批掛蛋 柯文哲默認

台北市長柯文哲年底卸任，議員陳政忠昨質詢時說，捷運南北環段目前還有6個土建工程標至今全數流標，其中Y24站追加52%預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。