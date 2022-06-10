北市府斷外網阻絕網軍文化？柯文哲：不用因噎廢食

台北市政府有「網軍」疑雲延燒，議員指多位公務員上班時間在PTT上發文，台北市長柯文哲今天說，台北市政府沒有網軍，不用因噎廢食因此把外網全斷掉，這不是好的管理，可以自訂規範辦法，之後可以內部討論。

台北市議員徐立信今天質詢時指出，最近市府有網軍爭議，連公共運輸處政風室主任盧勝洲也被爆料上班時間當鄉民和網友筆戰，連政風室主任都違規，他建議市府應該要訂定規範。

柯文哲說，台北市政府沒有網軍，很多人建議把市府的電腦和外網全部斷掉，不准上PTT、臉書等，他還是信任絕大多數的公務員都是奉公守法的，不用因噎廢食，當然不能上班時間掛在上面三小時，但可以偶爾看一下，就像上班過一段時間會上廁所，不用管這麼嚴格。

柯文哲說，每個單位要做好內部管理，每個長官都有內部管理，成績交得出來比較重要，議員建議北市府自訂規範辦法，這可以討論，只是不太好訂，總之就是遇到問題拿出來大家討論看可以如何處理。

徐立信說，北市府發言人陳智菡之前指控蔡英文總統「暗槓」重要防疫資訊，她還適合繼續擔任發言人嗎？柯文哲說，發言人有時候要替政策辯護和說明，用暗槓這個詞可能用得太過，但雙北疫情最嚴重時，執政黨沒有找雙北首長討論，反而找當時比較不嚴重的縣市如高雄討論，他們就解釋這是「黨內聯誼會」。

柯文哲說，如果真的要討論疫情，那很奇怪，為什麼最嚴重的縣市不找，防疫照理說要對國民一視同仁，怎麼防疫還有不同黨籍之分，這很奇怪，這不是他該替政府解釋的，是總統開會，是執政黨解釋那天到底是開什麼會。