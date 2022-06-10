議員指禽肉藥檢次數少 北畜：已新增試劑檢驗

鶯歌是陶瓷陶藝之鄉，但你知道鶯歌的陶瓷發展史嗎？鶯歌陶博館，是全台第一座以陶瓷為主題設立的博物館，走一趟就能瞭解鶯歌陶瓷產業發展的歷程，館內的陶藝品更是別緻，而戶外的陶瓷藝術園區也是熱門打卡點，前進鶯歌一探台灣陶瓷之美吧！

2022-06-11 08:39