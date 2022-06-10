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北市防疫保單申訴案高達118件 富邦占半數以上

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
防疫保單相關投訴中，數量最多的是「富邦產險」有62件，占52.54%。圖／聯合報系資料照
防疫保單相關投訴中，數量最多的是「富邦產險」有62件，占52.54%。圖／聯合報系資料照

我國防疫政策從清零改為共存後，衍生防疫保單理賠爭議。北市府統計，今年1月至6月7日，就有118件防疫保單理賠投訴，富邦產險就佔了62件。議員秦慧珠要求，北市府應協助申訴民眾獲得理賠；法務局回應，會專案辦理轉移金管會辦理。

金管會日前公布最新統計，截至6月6日12家產險公司防疫保單承保件數破312萬件，保費收入27.92億元、理賠件數累計15.6萬件，理賠金額54.78億元。北市法務局也統計，今年1月至6月7日止，有關防疫保單理賠糾紛申訴共118件。

被投訴案件中，數量最多的是「富邦產險」有62件，占52.54%，其次為中國信託產險及和泰產險各14件，第四名是國泰產險7件、第五名為泰安產險及新安東京產險各5件。申訴理由依序為「已通知續保但因業者問題致保單未能續約」有38件、「因重複投保而遭拒保」34件、「迄未審核通過」17件。

秦慧珠要求，凡是台北市民的申訴案件，市府均應列管追蹤，盡全力協助申訴民眾能獲得理賠，讓民眾的權益不至受到不當損害。

北市主任消保官楊麗萍今表示，北市府已請7家被申訴產險公司到府說明，並邀金管會、評議中心列席，有關防疫保險相關指引，已由金管會發布新聞稿及擬定相關原則，民眾也將據此要求保險業者履行。

楊麗萍呼籲，北市法務局基於保護消費者立場，請各保險業者針對民眾已依「消費者保護法」和「金融消費者保護法」規定提出申訴的消費爭議案件，遵守業務主管機關發布之原則及法定處理期限與程序，儘速處理。民眾若向北市提消費爭議申訴，將專案辦理由消服中心專責窗口儘速移金管會辦理。

北市 保險

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