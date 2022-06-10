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中和電塔爆炸頻傳惹民怨 台電：將招標啟動遷移計畫
位於新北市中和區福祥路與勝利路口的高壓電塔，設立已超過30年，去年已爆炸3次，造成民眾人心惶惶，加上電塔與周圍民宅距離不到100公尺，附近居民人心惶惶，擔心電塔猶如不定時炸彈。民代認為，台電應啟動遷移專案，台電表示，遷移計畫預計在今年7月發包。
新北市議員張維倩表示，去年多位民眾都曾聽聞爆炸聲響，看見濃濃黑煙直竄天際、伴隨大片的火花，連帶影響周邊民生用電，每次爆炸都造成上千戶居民停電，因此立即向新北市政府及台電反應，期待能盡速啟動遷移專案，改善周遭居民居住安全。
立委江永昌補充，為了周遭居民的用電安全，台電應該複製拆除中和大牌沿線18座高壓電塔的成功經驗，與地方溝通之後，盡速啟動遷移計畫。
台電今指出， 經評估後，規畫將一號連接站遷移至堤防外高灘地既設三號鐵塔旁，施工完成後可拆除既設一號至三號共3座鐵塔。土建工程由既設一號連接站施作推管及潛鑽，穿越瓦磘抽水站及堤防至堤外高灘地新設連接站。預計在今年7月完成工程發包，工期約3年，有望在2025年底前完成作業。
張維倩表示，希望台電能盡速啟動招標作業，並且能在設定的工期內如期如質完工，盡速拆除這座不定時炸彈的高壓電塔，還給民眾宜居安全的居住環境。
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