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新北社會局媒合民間 6千件二手玩具25日送金門

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市社會局長張錦麗（中）等人將玩具打包。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長張錦麗（中）等人將玩具打包。圖／新北市社會局提供

二手玩具也有新生命。新北市社會局媒合民間團體，花費1年籌備，將6千件二手玩具整理打包裝滿貨櫃，預計6月25日從台北港出航至金門，抵達後貨櫃將變身為社區學堂，自7月份展開一系列的課程活動，用新北市回收的二手玩具服務金門的兒童、長輩一起共學共玩。

由金門在地人發起的金門縣玩具銀行，從去年開始多次來到新北見習，新北社會局也跨海相挺、與台灣玩具圖書館協會一起串連媒合，共同募集玩具的夥伴就包含新北市17間公共托育服務中心、和泰汽車、宏華國際等，還有萬海航運捐贈貨櫃、金獅28協進會贊助經費，眾人齊力歷經1年的籌備，在今日一起做最後的整理打包，裝滿6千件玩具的滿滿貨櫃預計6月25日出航。

台灣玩具圖書館協會葉國芳理事長表示：因長年回收玩具經驗就能明顯發現城鄉差距的資源不均，北部地區回收的玩具量多、品質與種類遠勝於其他地區。很感佩社會局不但樂意分享玩具資源，更以公部門的力量帶動民間響應，對民間團體是極大的鼓勵。

社會局長張錦麗表示，感謝台灣玩具圖書館協會的努力，不僅媒合到萬海航運免費捐贈貨櫃，以及金獅28協進會贊助航運費用才能促成本次新北與金門的合作。

新北市社會局媒合民間團體，花費1年籌備，將6千件二手玩具整理打包裝滿貨櫃，預計6月25日從台北港出航至金門。圖／新北市社會局提供
新北市社會局媒合民間團體，花費1年籌備，將6千件二手玩具整理打包裝滿貨櫃，預計6月25日從台北港出航至金門。圖／新北市社會局提供

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