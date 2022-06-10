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北市府科長上班PTT發文記過1次 政風室主任也有

中央社／ 台北10日電

北市府屢爆員工上班用PTT發表政治言論惹議，北市交通局今天赴議會委員會報告，5名公務員上班曾在PTT發文，包含公運處政風室盧姓主任、運資科長林育生等；林育生記過1次。

台北市議會交通委員會上午召開「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」報告，交通局長陳學台說，2名同仁上班在PTT發文，包含林育生、盧姓主任，經考績會調查後林育生記過1次，盧姓主任由政風處進行處分。

上班時間在批踢踢實業坊（PTT）發文的公務員包含北市府新工處黃姓幫工程司、觀光傳播局宋姓科員、秘書處陳姓約聘研究員。會展基金會林姓員工請假未出席。

列席的新工處官員表示，黃姓員工在5年內有7天上班時間到PTT發文，多是轉貼新聞未發表言論，因上班時間使用公務電腦將懲處。

陳學台報告，網紅四叉貓5日透過臉書（Facebook）針對科長林育生上班時間發表評論，引發外界對市府質疑，林育生同天發文承認公務員身分。經查，林育生在上班利用公家電腦針對非業務領域頻繁發文或推文，違反公務員服務法規定。

他說，林育生民國107年期間在上班時間以市府網路到PTT針對選舉議題回文，違反公務員行政中立法規定，經考績會決議，記過1次。

陳學台指出，資訊局日前調查報告提到sinju1204為公運處員工，經查帳號使用者為政風室盧姓主任，盧姓主任在上班用PTT發文違反公務使用規定，後續由政風處進行處分。

林育生答詢，個人錯誤行為造成後續狀況，要負起責任且很抱歉，交通局同仁與主管都很認真工作，不能因他錯誤行為受影響，上網發文只是紓壓，未受任何人指示。

盧姓主任事後受訪表示，上班時間從事非公務行為，對市民及長官感到抱歉，責任由他承受，帳號是從年輕就使用，只有一個，使用時間約15年，經此次事件後就不會再使用，他是一般網民。

國民黨籍議員張斯綱、戴錫欽、李明賢質詢，北市資訊局應管理相關網域或網站，並建立防範機制或規範，及清查在PTT發文公務員升遷是否與貼文有關。

民進黨籍議員李建昌、洪健益要求，北市府應懲處在上班時間透過網路發表不恰當言論的公務員，並清查其他局處是否有此狀況，至於交通局科長應檢討是否留任。

陳學台答詢，科長林育生6日已口頭請辭主管職務，因補缺需找合適人選，仍在慎重考慮林育生的請辭。

PTT 公務員 北市

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