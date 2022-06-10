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選舉蟑螂說法惹議 陳智菡：沒證據控公務員網軍不公平

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
有關「選舉蟑螂」說法，陳智菡解釋，她是針對有些人在沒證據的情況下胡亂指控，把所有的公務員影射為網軍，這樣的發言太過渲染。記者鍾維軒／攝影
有關「選舉蟑螂」說法，陳智菡解釋，她是針對有些人在沒證據的情況下胡亂指控，把所有的公務員影射為網軍，這樣的發言太過渲染。記者鍾維軒／攝影

北市府網軍風波爭議延燒，面對各界質疑，市府發言人陳智菡日前批評「選舉蟑螂」惹議，網紅四叉貓（劉宇）更一連找出好幾名北市公務員的PTT帳號在上班時間發文針砭時事。陳智菡今說，她是針對某些人在沒證據的情況下指控公務員為網軍，而發文內容有誇大，但被指控造謠、有組織、是網軍，對公務員來說不公平。

台北市議會交通委員會今天進行北市府網軍事件的專案報告，市府發言人陳智菡也列席會議中。議員張斯綱表示，若劉宇沒有揪出這些人，北市府根本沒有掌握公務員上班時間上PTT的情形，所以市政府和市議會要感謝劉宇，內部應該要有管理機制，不能每次發生事情才檢討。

議員戴錫欽也問「妳對柯文哲口中的網路義勇軍是什麼態度？」洪健益說，因為脫口而出的「選舉蟑螂」，導致網軍事件延燒，全世界都在幫忙找北市府內的網軍，不斷打臉柯市府。

陳智菡表示，她就任後沒有指示任何人在網路攻擊或不當操作，市府只會單向蒐集輿情回饋給相關局處，不會在網路帶風向。

陳智菡也說，柯文哲認為公務員上班時一定要遵守上班守則，周二的晨會也下令各局長要做好管理，如果上班時間太多人在做這些行為，是不妥的。另外，市長也認為懲處的部分不要太超過，如記過、調職等，要符合比例原則。公務員上班有彈性，休息時間無可避免會上網，當然不能做不可以做的事情，但懲處要適當，不要追殺。

陳智菡指出，如果真的有造謠，當然要給警察單位處理。但是不是造謠不是一個人說的算，要有明確事證，有些人喜歡在網路上誇大，這樣的誇大是不是就是造謠？造謠是不是等於網軍組織行為？這些都需要釐清，在釐清前就要定義成網軍，是不公平的。

至於「選舉蟑螂」一說，陳智菡說，她是針對有些人在沒證據的情況下胡亂指控，把所有的公務員影射為網軍，這樣的發言太過渲染。

公務員 陳智菡 北市

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