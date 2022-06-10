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整併廢棄幼兒園 新北三重洛陽公園今啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新啟用的三重洛陽公園內體健設施，受到長輩們歡迎，而互相扶持輪流體驗。圖／新北市工務局提供
新啟用的三重洛陽公園內體健設施，受到長輩們歡迎，而互相扶持輪流體驗。圖／新北市工務局提供

三重洛陽街附近原有一處廢棄幼兒園，為活化廢棄土地再利用，新北市新工處將幼兒園與附近公私有地整併，在巷弄間打造出三重洛陽公園，該公園並於今上午啟用。

洛陽公園位於三重洛陽街、洛陽街49巷及洛陽街55巷所圍出來的三角形地帶，面積1千190平方公尺，前身為廢棄私立幼兒園，附近屬於密集老舊社區，缺少戶外活動空間，市府為提供給附近民眾更完善的休憩空間，於去年10月底由新工處進行開闢。

工務局副局長祝惠美今上午前往現場勘查，表示洛陽公園設計以鄰里公園為主軸，將全齡化和無障礙等納入設計，設置4組體健設施、鳥巢鞦韆、3人單槓、滑步機、無障礙體健設施和多處座椅。

另外基地內保留原有8棵喬木，並新植夏季開花及秋冬季葉色變化的喬木，提供遮蔭功能並增加公園綠覆率及多樣化，並串連複層植栽及開放性緩坡滯洪綠地，提供民眾完善、舒適的遊憩體驗。

新北市新工處將三重洛陽街附近一處廢棄幼兒園和公私有地整併，在巷弄間打造三重洛陽公園，適合全齡使用。圖／新北市工務局提供
新北市新工處將三重洛陽街附近一處廢棄幼兒園和公私有地整併，在巷弄間打造三重洛陽公園，適合全齡使用。圖／新北市工務局提供

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