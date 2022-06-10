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疫情重創產業 黃珊珊預告北市下周將提振興方案

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」說，北市下周也要提出振興方案，希望幫忙商業、餐飲業等受波及的產業度過難關。記者徐偉真／攝影
黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」說，北市下周也要提出振興方案，希望幫忙商業、餐飲業等受波及的產業度過難關。記者徐偉真／攝影

北市副市長黃珊珊今天表示，疫情讓台北很多產業受到波及，下周將提出振興方案，希望能幫助餐飲業和商圈度過難關，今年的簡易貸也新增了玉山銀行，希望能幫助想創業的人好好開創事業。

黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」，黃珊珊說，今年台北也有一波疫情，現在疫情進入高原期，但大家還是可以正常生活，疫情衝擊很多產業，台北市之前公布紓困方案，希望經濟部能加碼，北市下周也要提出振興方案，希望幫忙商業、餐飲業等受波及的產業度過難關。

黃珊珊說，很多加盟的店都在商圈，現在越來越多年輕人要創業，年輕人在台北創業比較辛苦，因為成本高，但台北市民對新事物的接受程度也高，今年的簡易貸增加了玉山銀行，希望幫助大家今年可以好好開創事業，疫情過後百廢待舉，但台北應該可以走出一條不同道路，想創業的人透過連鎖加盟，可以少走一些崎嶇路，讓創業的年輕人可以有更好的發展。

台北市產業發展局表示，北市府今年5月至7月提供市有不動產租金減免措施，針對公有零售市（商）場攤商、轄管具安置性質之地下街商場（站前、台北、龍山寺地下街及東區地下街3間店鋪）及攤販集中場（福華廣場臨時攤販集中場、雙城街臨時攤販集中場、建國假日藝文特區、建國假日玉市）的承租人，已在5月27日公告減收5至7月租金50%。

產業局表示，考量目前國內疫情嚴峻，攤商販生計嚴重受到影響，北市府8日宣布，加碼再補貼50%租金，因此符合資格者無須繳納5至7月租金，實質上已全額減免。

產業局表示，為了幫助企業度過難關，自6月15日起，簡易貸申請額度將提高，另外除了原有的富邦銀行外，也新增玉山銀行為承貸銀行，並針對原獲貸北市中小或青創貸款戶，如因疫情影響還款困難，即日起7月底止可向富邦銀行申請展延本金或利息最長一年。

北市 疫情 創業

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