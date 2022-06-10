北市府網軍風波 交通局科長記過1次、口頭請辭主管職

台北市政府近期爆發網軍爭議，不少公務員被揪出在上班時上PTT發表爭議言論，甚至造謠發「幻想文」。而針對交通局運輸資訊科長林育生上班使用PTT，考績會記過1次。林育生今天出席北市議會專案報告時，也當場道歉，表示他會負起責任；公運處政風室主任盧勝洲說，帳號用了15年，會發文酸人、和網友筆戰，強調自己不是網軍，也對市民、市府感到抱歉。

台北市議會交通委員會今天舉行北市府員工上班期間PTT發文調查專案報告。交通局表示，林育生在6月6日就自請處分，並口頭請辭主管職，最後被記過1次，至於是否調動職務，局長陳學台說「會慎重考慮」；此外，新工處、資訊局、觀傳局也列席會議，報告其他公務員上PTT狀況與懲處結果。

交通局還查出，林育生從學生時代就有帳號，發了5萬多篇文章。林育生表示歉意，坦承行為錯誤，會負起責任，也盼別因個人錯誤影響外界對交通局的看法，他認同台北通政策，所以才會發表意見反駁其他議員的論述，並不是攻擊民代。

議員洪健益指出，盧勝洲也公然批評交通局的機車族政策。盧勝洲說，自己本身是機車族，有時候會看見一些機車駕駛的行為很不妥，才會上網抒發。

議員陳建銘說，政風單位應全面調查公務員上網發文攻擊民代、市府政策的行為，是否在各局處很普遍，以及有無編列預算做這些事情，不希望柯文哲罵別人有網軍，結果自己也有網軍。他還建議市府能成立「靠北議會」的網站，讓公務員投書，反正民代一天到晚被罵，也讓議員了解意見和府方的落差在哪。

議員李建昌說，雖然公務員不該在上班時間上網發文，但不應該做言論審查，可是內容涉及造謠，意圖混淆視聽就相當惡劣；而涉及「網軍」風波且屬實者，要考慮是否還能留在原職位。徐弘庭則建議市府可以在公務電腦中把PTT等外部網站鎖住。

盧勝洲在議會結束後受訪時說，針對上班時間從事非公務行為感到非常抱歉，會承擔一切責任；從15年前就使用同一個帳號，發文100篇左右，其實只是普通鄉民，喜歡上網酸人筆戰，過去上班規範沒有那麼嚴謹，有使用PTT的習慣，經過這次事件後不會再使用了。