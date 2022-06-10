聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨青年加入團隊？黃珊珊：不管什麼人才都盡量爭取
台北市議員王世堅昨天在議會說自己情感支持副市長黃珊珊，理智上支持民進黨未來的候選人。黃珊珊今天說，她和王世堅同事20年，是很好的朋友，她要爭取更多人支持，包括議會的老同事們她都要爭取大家的支持。
黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」，會後媒體問到王世堅昨天公開表示對她的支持，黃珊珊說，她和王世堅同事20年，本來就是很好的朋友，他應該是理智上支持她才對，剛好反過來，她說她要爭取更多人支持，議會的同事，包括老同事都要爭取大家的支持。
因為過去被王世堅罵的人都官運亨通，王世堅因此有「扶龍王」綽號，黃珊珊說，她有跟王世堅說不能每天稱讚她，但王世堅說他對黃珊珊罵不出來。
王世堅昨天和台北市長柯文哲的質詢對話引發討論，黃珊珊也在臉書貼出片段，並說「我好像電燈泡」。黃珊珊說，昨天的場合感覺自己插不上話，影片經過剪輯後兩人對話很有趣，她覺得自己很亮、很礙眼，她也不知道該說什麼，覺得自己很多餘，就讓柯、王去發展。
傳出國民黨先前在大安文山區初選落敗的周家宏轉投黃珊珊團隊，黃珊珊說，人才是寶貝，不管是什麼人才他們都會盡量爭取，很多工作需要很多人幫忙，應該說求才若渴，每個人看到好的人才都應該爭取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言