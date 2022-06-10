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國民黨青年加入團隊？黃珊珊：不管什麼人才都盡量爭取

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」。記者徐偉真／攝影
黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」。記者徐偉真／攝影

台北市議員王世堅昨天在議會說自己情感支持副市長黃珊珊，理智上支持民進黨未來的候選人。黃珊珊今天說，她和王世堅同事20年，是很好的朋友，她要爭取更多人支持，包括議會的老同事們她都要爭取大家的支持。

黃珊珊今天出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」，會後媒體問到王世堅昨天公開表示對她的支持，黃珊珊說，她和王世堅同事20年，本來就是很好的朋友，他應該是理智上支持她才對，剛好反過來，她說她要爭取更多人支持，議會的同事，包括老同事都要爭取大家的支持。

因為過去被王世堅罵的人都官運亨通，王世堅因此有「扶龍王」綽號，黃珊珊說，她有跟王世堅說不能每天稱讚她，但王世堅說他對黃珊珊罵不出來。

王世堅昨天和台北市長柯文哲的質詢對話引發討論，黃珊珊也在臉書貼出片段，並說「我好像電燈泡」。黃珊珊說，昨天的場合感覺自己插不上話，影片經過剪輯後兩人對話很有趣，她覺得自己很亮、很礙眼，她也不知道該說什麼，覺得自己很多餘，就讓柯、王去發展。

傳出國民黨先前在大安文山區初選落敗的周家宏轉投黃珊珊團隊，黃珊珊說，人才是寶貝，不管是什麼人才他們都會盡量爭取，很多工作需要很多人幫忙，應該說求才若渴，每個人看到好的人才都應該爭取。

黃珊珊 王世堅

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