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新店北新路3段夜間道路銑鋪 6月12、13日將交管

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市養工處將於6月12、13日兩天，每天晚間10時至翌日晨6時，辦理民權路至寶強路間的北新路三段道路銑鋪工程。圖／新北市養工處提供
新北市養工處將於6月12、13日兩天，每天晚間10時至翌日晨6時，辦理民權路至寶強路間的北新路三段道路銑鋪工程。圖／新北市養工處提供

為改善新店區北新路三段附近道路品質，新北市養工處將於6月12、13日兩天，每天晚間10時至翌日晨6時，辦理民權路至寶強路間的北新路三段道路銑鋪工程，施工期間將進行彈性交管，改以對向車道調撥方式協助用路人通行。養工處說，用路人經過時配合現場交管行駛，但若施工期間遇雨將順延施工。

養工處指出，新店北新路是銜接新店至台北市的重要道路，車流量大，為提高道路品質，採取分年分段改善，本次鋪面銑鋪工程採用比一般鋪面材料粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也可降低日常維護頻率。

養工處說，6月12、13日夜間施工範圍自新店北新路三段來往台北方向進行刨鋪，車輛請改由對向車道進行調撥；6月12日至13日清晨6時，將封閉新店往台北方向的北新路三段，屆時欲從中興路三段至民權路的車輛，請提前改由寶強路行駛。

6月13日晚間10時至翌日清晨6時則進行北新路三段往新店碧潭方向刨鋪工程，屆時民權路往北新路行駛的用路人請改走建國路。

養工處表示，本工程施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，以保障施工人員及行車安全。提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

車道

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