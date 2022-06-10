國民黨青年遭黃珊珊挖角？蔣萬安：個別狀況不代表基層

立委蔣萬安受邀上午與國民黨青年團到萬華分局慰問防疫一線員警。對於今天與青年團合體，媒體問蔣萬安，最近有國民黨青年被黃珊珊挖角到她的團隊，蔣萬安說，沒有獲得提名參選的年輕朋友，有自己的想法，對人生有自己的計畫，個別的狀況不一定能夠代表基層的情形。

蔣萬安也再次被問到是否可能「藍白合」，蔣萬安指出，選舉還有一段時間，各種政治上面的算計，其實並不是市民樂意看到的，對他來講就是全力以赴，會在地方持續的傾聽，跟各界了解地方的問題，接下來提出最好的政見出來，爭取民眾的認同。

蔣萬安這兩天行程先後安排到被視為選舉較弱勢的內湖、萬華區，今天到萬華分局慰問一線員警，由於黃珊珊也是出身軍人世家，也被解讀是劍指珊珊，搶攻黃珊珊選票區。不過，蔣萬安說，不需要有這麼大的聯想，基本上每一區都是他努力的區。

蔣萬安說，而且在疫情期間，不只是第一線防疫工作非常辛苦的醫護人員，大家也不要忘了辛苦的警察同仁，6月15日就是警察節，我們在警察節前夕，除了要給予我們警察同仁最大的感謝，也要給予最大的支持。

至於外傳蔣萬安在陸戰方面還需要再加油？蔣萬安說，陸戰是一直在做的扎實工作，都持續在進行。每一個區都是努力耕耘的區，其實他聽到非常多基層民眾反映市政的問題，現階段疫情當下，大家對政府的防疫工作也有非常大的不滿，面對疫情後各項的挑戰，如何幫民眾安然度過這波危機，以及後續經濟的復甦轉型，這是台北市政府責無旁貸的工作。