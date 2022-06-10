影／扶龍王挺黃珊珊？蔣萬安：質詢一搭一唱談選舉有點可惜

有「扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，昨天在市政總質詢時與柯文哲談年底選戰，稱自己感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情。立委蔣萬安受邀上午與國民黨青年團到萬華分局慰問防疫一線員警，蔣萬安受訪表示，質詢都在談論選舉，覺得很可惜。

蔣萬安說，王世堅和柯市長一搭一唱都在談論選舉，少琢磨在市政的議題上，覺得很可惜、有點遺憾，與其討論在理智上、情感上要支持哪個特定候選人，不如好好聚焦市政議題，集思廣益讓台北更好。

蔣萬安說，王世堅跟他在同一個選區，上一屆開始在很多場合都有碰到，中央和地方都有緊密的合作，共同解決選區地方上問題，面對年底選舉，本來就應該尋求各方的支持的力量，接下來他除了尋求自己立委選區，甚至每一個選區大家共同的支持，他也相信，台北市民不管在理智上或情感上，都會給他最大的支持。

蔣萬安也說，王世堅就是一個「扶龍王」，但最希望的還是能夠未來有機會大家好好討論市政，讓台北更好。