議員質疑新北送醫SOP致延誤 侯友宜：都按中央流程

中和2歲男童案延燒，新北市議員戴瑋姍指出，事發當時內部有SOP，消防局不可以跳過衛生局直接派車，當天無法聯繫上衛生所跟衛生局，導致恩恩送醫延誤，這規定到5月才改。新北市長侯友宜表示，一切規定按照中央制定的流程來做。

戴瑋姍在粉專貼文指出，吹哨者給她一份流程圖，市府規定，緊急患者必須同時滿足以下兩點，才能派車：一、派遣就近適當分隊出勤，二、通知衛生局安排指定適當後送醫院。即使病患心跳過快、呼吸困難、皮膚嘴唇發青、持續胸痛胸悶，甚至意識不清和癲癇，119都不能跳過衛生局直接派車送醫。

戴瑋姍表示，4月14日當天消防局才一再打給衛生局，就是為了向確認後送醫院，偏偏當天衛生所和衛生局失聯斷訊、根本找不到人。吹哨者說，第一線基層多次向上級反映，這規定將造成危及生命的病人延遲送醫。但基層提案從未在新北防疫會議跟跨局處會議中獲得認可。

戴瑋姍質疑，侯友宜說會全力支持同仁，讓基層執行公務無後顧之憂，也在緊急判斷中不會產生遲疑，事實上從未理會消防基層的聲音，反而踐踏專業、漠視建議，且提告揭發事實的張姓網友，企圖讓知情者全面噤聲。