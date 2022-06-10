推2050淨零排放 北市大地處供造林諮詢輔導

為與國際同步追求2050淨零排放願景，北市府除推動相關草案，大地工程處進行森林示範經營，鼓勵有意種樹或林相景觀美化的私有林主，免費申請造林輔導諮詢，包括提供北市適合哪些原生木種、推薦高經濟及觀賞價值的植物，如鐘萼木、魚木等，有助森林吸碳，達成減碳目標。

北市大地處表示，森林碳庫為淨零排放碳抵減之重要基礎，透過造林及加強森林經營管理來增加碳吸存為當前課題。台北市三面環山，森林覆蓋約佔全市近40%，北市府率先進行森林示範經營，並鼓勵有意種樹或林相景觀美化的私有林主，免費申請造林輔導諮詢。

大地處說，森林具有正向吸碳的能力，在國際上，聯合國跨政府氣候變遷專家委員會（IPCC）也提倡加強森林經營管理有助森林吸碳，北市府首先於大崙頭山公有林進行示範經營，種下零碳小樹苗，藉由後續撫育管理等經營策略，提升北市森林健康，期盼作為私有林主經營管理之參考。

森林科科長潘信元指出，到底在台北市適合種下哪些原生或者是適生的樹木，為了讓民眾有依可循，大地處與國立嘉義大學、中興大學森林系等團隊合作，從近2000種原生植物中逐層篩選，找出台北市推薦前20種坡地造林或綠化的樹種。

潘信元說，團隊的研究成果都有經期刊認證，很適合台北的坡地環境，如台灣肖楠具高經濟及觀賞價值，也是少數適合台北市生長的針葉樹；考量原生或景觀可選擇鐘萼木、魚木等觀花植物；邊坡或綠籬美化可種植小喬木山黃梔等。