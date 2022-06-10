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里民串門子被收服 新北77間認養小棧助5206犬貓找到家
為增加流浪動物認養管道，新北市動保處推動於里辧公處成立認養小棧，其中淡水區學府里民因經常找里長串門子，經多日與學府里認養小棧小貓互動建立深厚感情，全家人因此決定認養，新北認養小棧成立至今有77間、協助5206隻流浪犬貓被認養，今年動物之家犬貓也已被認養1526隻。
淡水學府里認養小棧自今年2月24日成立，已有3隻貓被民眾收編，里長林文成帶頭為浪貓做絕育，不僅有效解決社區流浪貓問題，也成為愛護動物友善社區。
動保處表示，有77間、協助5206隻流浪犬貓被認養，從學府里認養小棧成立以來，已經連續3次有民眾上門來認養毛寶貝，包括學府里里民林勝宗，經過多日與學府里愛心認養小棧的小貓喵喵互動，建立深厚感情，全家人於3月6日決定認養。
5月2日也有里民蕭海堤，在學府里愛心認養小棧成功認養3個月大的深色條紋小貓，為此淡水動物之家，還贈送皇家飼料，當作嫁妝以表謝意，另外第3隻貓則是於5月25日，在林文成經由臉書宣傳之下，一位來自板橋區的吳民云專程搭計程車，到學府里認養小棧成功認養。
林文成表示，過去里內因有許多熱心民眾餵養流浪貓，造成流浪貓數量愈來愈多，林文成為了解決流浪貓問題，與淡水動物之家合作將幼小的毛寶貝安置在認養小棧，並且有動保處淡水動物之家獸醫師，進行完善檢查與照顧，幫助更多浪貓找到好的歸宿。
新北市動保處表示，為提高轄內8所動物之家收容品質，搭配志工與獸醫師細心照顧下，再運用網路社群平台增加曝光度，搭配里辦公室設置毛寶貝愛心認養小棧，將認養觀念走入社區，認養配對成功率便自然成長。
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