少子化使校舍閒置 新北標租活化18校舍

新北市高中以下共有340所學校，部分學校因地處偏遠，因少子化許多學校招生不易，導致校舍長期無人使用因此閒置。教育局為活化校舍使用，提供民眾休閒場地，近日跨單位舉行新北閒置校舍活化計畫會議，找出18所學校校舍評估以民間團體標租、區公所合作等方式活化，議員認為需先修繕，並因地制宜。

新北部分學校地處偏遠，許多校舍目前閒置未用，教育局為活化閒置校舍，日前跨局處舉行閒置校區活化再生推動，會同城鄉、文化、觀旅、經發局等單位共同研議活化方式，盼創造教育功能多元化及地方再生機會。

納入評估的學校共有18校，包括淡水天生舊校區、三芝國小陽住分班及大坪國小溪底分班等，許多是地點較偏遠的國小分班，目前教育局規畫提供給區公所借用、民間團體標租兩方向，區公所借用部分可作為里民活動中心、銀髮俱樂部等公益性場域，民間標租則可做藝術家創作工作室等。

但市議員鄭宇恩說，觀察已出租校舍，雖地處偏遠，仍有一些創作藝術家喜歡這些偏遠場地，但多數閒置校舍多數年久失修、堆積垃圾、壁癌漏水等狀況很多，市府應先編列預算重新修繕。

議員白珮茹則表示，教育局出發點是希望藉由收租金及有人維護管理，認為可結合地方環境推出旅遊導覽、靠溪邊可規畫溯溪課程，不僅可以創造收入，也可符合教育的意義，教育局在規畫活化計畫時，可與地方民代共同討論，更能因地制宜。

新北市教育局說，部分需要修繕的校舍教育局除會定期檢視，也會與承租廠商互相配合，使建物保持良好狀態。另需活化校舍因大多數為在偏鄉，也會配合在地需求共同發展。為讓新北閒置校舍發揮更大價值，教育局正進行跨局處討論，希望透過合作引進異業資源，使產業進駐活化校舍，能協助鄉里共同發展。