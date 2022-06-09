議員籲注意雙子星案權益分配 柯文哲：專案小組處理

台北市議員許淑華指出，雙子星開發案將取得建照，呼籲北市府注意權益分配，否則恐變成美河市弊案翻版。市長柯文哲今天表示，會注意且將組專案小組處理。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲率台北市政府局處首長列席備詢。民進黨籍北市議員許淑華質詢時說，依資料顯示，C1/D1北市府預估可分回53.8%、30.4%，目前雙子星案進度為何？

北市捷運工程局長張澤雄答詢，雙子星案已通過環評、都審等，預定7月可拿到建照，仍要視後續審查內容而定。北市都市發展局長黃一平補充，因涉及地底下捷運，目前缺一項文件，預定7月發建照。

許淑華拿出資料表示，北市府當初針對美河市弊案，因鑑價不實，造成市府損失新台幣百億元，市府求償113億元，事後卻拿到仲裁僅取回33.5億元，且當時狀況就是業者取得建照後就不管，導致北市府損失。

許淑華說，美河市弊案是因先發建照再談分配比例，導致北市府損失，捷運工程局卻在民國108年8月間發公文，內容為修正大眾捷運系統土地開發權益轉換原則、捷運土地開發投資甄選及權益分配標準作業程序、大眾運輸系統土地開發甄選文件，柯文哲還蓋章，若未注意權益分配比率，可能導致雙子星案變成美河市弊案翻版。

她要求北市府1個月內啟動權益變換分配程序，並在發建照前完成。柯文哲答詢，謝謝議員提醒，他會處理，後續將組專案小組處理。

北市府與日勝生公司於95年間聯合開發美河市建案（北捷新店機廠聯合開發案）。台北地檢署認定時任捷運工程局聯合開發處處長高嘉濃、課長王銘藏圖利日勝生公司，依貪污圖利罪及刑法偽造文書等罪起訴2人。高院更一審依貪污治罪條例圖利等罪判高男10年徒刑，褫奪公權6年，王男4年，褫奪公權2年。最高法院今年4月11日駁回上訴。全案定讞。