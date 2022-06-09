守護北海岸環境 新北、基隆簽合作備忘錄

為響應國家海洋日，新北市環保局今與基隆市環保局共同簽署淨海聯盟合作備忘錄，針對淨海合作社攜手串聯及海洋污染緊急應變聯防等項目合作，強化維護北海岸整體海洋環境的應變處理能力，並與20家潛水業者合作，創立淨海合作社手護海洋環境。

為使台灣海岸減少海洋垃圾，新北市與基隆市府昨簽署淨海聯盟合作備忘錄，也宣布自即日起至9月底止，兩市淨海合作社將免費提供網袋、潛水鏡、呼吸管、腳蹼、呼吸調節器等設備協助清除海下垃圾，民眾清理後只需再將清除過程的影像記錄與清除的海廢交予淨海合作社即可。

基隆市環保局長賴煥紘表示，基隆市到新北市整個北海岸，有最美的天然岩礁及沙灘，也有最豐富的生態資源，從沙灘到海下水域環境，都需要所有熱愛海洋的朋友一同來維持。新北市環保局長程大維表示，為展現潔淨海洋決心，此次結合民間資源共同清理海洋環境，藉由這次合作未來吸引更多人投入淨海活動。

潛水教練林祐平表示，民間有熱忱自發性展開淨海活動，但以往辛苦從海裡清回岸上的垃圾，經常面臨無處可去的窘境，有政府支持可解決海廢後續去化問題，增加民間參與的意願。