淡水忠寮里彩繪駁坎牆面 展現特有農村生態

新北市淡水區忠寮里的道路兩旁，里長蔣耿南除了將里內髒亂點化成小公園之外，現在更進化在里內道路最多的牆面及水泥護欄上，請來彩繪家創作豐富的農村生態，除非常繽紛外，人物及動物也都栩栩如生。

忠寮里長蔣耿南表示，由於忠寮里位處於淡水山區，過去到現在都是以農村型態的方式在生活，但里內道路旁的水泥護欄相當單調，就突發奇想，請來好朋友畫家，將里內五個位置，無論是護欄、駁崁牆面還是走上田埂的階梯都畫上豐富的彩繪圖案，而且還會善用地形，像是這座階梯就畫上了水果鳳梨，象徵步步高升愈爬愈旺。

里長蔣耿南指出，由於彩繪內容大多都是里內常見到的生活方式，還有早期農村才可以看到的水牛拉車，過去忠寮里最常種植的農作物等等，除了讓里內的居民看到之外，也讓外地來的遊客更加了解忠寮里的農村特色。