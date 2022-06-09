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汐科北站公車亭阻人行道 更新內縮變舒適

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站北站公車候車亭汰舊換新整個內縮，並且加大一倍，不但等車環境更舒適，行人走在人行道上也更順暢。圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站北站公車候車亭汰舊換新整個內縮，並且加大一倍，不但等車環境更舒適，行人走在人行道上也更順暢。圖／觀天下有線電視提供

汐科火車站北站公車候車亭，時間一久早就老舊，再加上佔據人行道，造成等車的民眾和行人相衝突，所以，新北市議員廖先翔也爭取改善，將候車亭汰舊換新整個內縮，並且加大一倍，不但等車環境更舒適，行人走在人行道上也更順暢。

大同里長黃翠華說，之前的候車亭面臨馬路很緊，所以，上車的或是下車的再加上行人，都會衝撞很危險，那經過議員廖先翔辦理會勘爭取後，將汐科火車站北站的候車亭變的更符合民眾的需求，並且增加舒適性跟安全性。

新北市議員廖先翔表示，汐科北站往基隆方向的候車亭，有民眾反應公車站是做在人行道上，對於等車或是通行的民眾來說都是非常的困擾和擁擠，那當初會做在人行道，是因為後方有一個高起的地方，是火車站自行車停放區域，在經過台鐵跟市府交通局、養工處共同會勘後決議，將原本比較高的自行車停放區部分打掉退縮，做公車候車亭，這樣就可以做一個比較寬敞舒適的候車空間。

廖先翔指出，因為這邊是火車站，所以，候車亭是一般兩倍的長度，可以容納比較多的人，同時候車亭內縮後，人行道也會變的比較寬敞，民眾在通行動線也比較順暢，不會和等車的人擠在一起，另外，無障礙或是輪椅族在經過時，也不會有通行上的困擾。

人行道 火車站 汐止

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