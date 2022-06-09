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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

淡水候車處狹小學生迫站馬路 會勘盼改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
竹圍國小公車站牌狹小，學生只能站在馬路上等車，市議員陳偉杰服務處也邀集相關單位到場會勘改善。圖／紅樹林有線電視提供
竹圍國小公車站牌狹小，學生只能站在馬路上等車，市議員陳偉杰服務處也邀集相關單位到場會勘改善。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍國小有一處公車站牌，站牌緊貼著路燈燈桿及綠帶花圃，候車位置太狹小，學生只能站在馬路上等車，相當危險。因此新北市議員陳偉杰服務處也邀集相關單位到場會勘改善。

竹圍國小校長蔣承志表示，過去學生在這裡等車，只要人一多，大家都是站在馬路上，在紅線與道路邊緣當中，空間狹窄一旁的車輛經過險象環生，在上下課時段不只是竹圍國小的學童會搭乘公車，一旁的竹圍中學也有學生會使用。

市議員陳偉杰服務處助理陳柏翰表示，這一處站牌不只是空間不足，一旁的路樹也會阻當到公車司機的視線，這次會勘邀集淡水區公所，校方以及新北市交通局等單位到場會勘，經過協調由鄰近的建商提供一旁的開放空間，將站牌移過去，讓學童等車有較安全且足夠的空間使用。

淡水

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