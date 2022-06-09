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礦山藝術季啟動 邀請民眾沉浸礦山記憶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
2022礦山藝術季6月11日啟動，邀請民眾在礦業地景中欣賞表演藝術、地景藝術、時尚展演及體驗文化行旅。圖／觀天下有線電視提供
2022礦山藝術季6月11日啟動，邀請民眾在礦業地景中欣賞表演藝術、地景藝術、時尚展演及體驗文化行旅。圖／觀天下有線電視提供

2022礦山藝術季6月11日啟動，邀請民眾在礦業地景中欣賞表演藝術、地景藝術、時尚展演及體驗文化行旅，沉浸式體驗讓民眾更了解礦山今昔的生活記憶，感受曾經有過的黃金年代及採礦歲月，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

「2022礦山藝術季」系列活動6月11日即將展開，今年以「礦山結晶」為主題，礦山的記憶、故事、文化及地景，除了在礦業地景中欣賞表演藝術、地景藝術，今年內容更跨域結合時尚展演及文化行旅，為期兩個月提供民眾更豐富多元的文化藝術饗宴，走讀青春山海線。

除了開幕當日將有「再現酒保口」教育推廣活動，邀請藝術家帶領參加的民眾一起創作市場擺攤藝術創作，還有地景藝術家和在地里民們一起重現酒保口的風華，當日限定開張。在不改變居民原本既有的使用方式下，共同美化家園。透過藝術導入，重新找回在地記憶。

此次「礦山出發」文化行旅即日起開放報名，共計3條主題路線，藉由老礦長及在地達人引路，帶領民眾穿梭在山城與海景之間，品味礦山豐厚人文底蘊，感受曾經有過的黃金年代及採礦歲月，歡迎有興趣的民眾至報名系統報名。

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