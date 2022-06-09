瑞芳里環境認證奪佳績 14里獲五星認證
新北市里環境認證推動多年，之前因為疫情影響，停辦了2年，今年再度恢復舉辦，瑞芳區不但參與踴躍，成績也相當亮眼，共有15個里參加，其中就有14個里拿下了五星級認證，這次才第一次參加的龍山里也首次就拿下4星級認證，值得慶賀。
其中這次五星級認證5連霸的龍潭里，在里長帶領志工積極維護整理之下，不但將里內打掃得很乾淨，在資源回收和綠美化方面也相當用心，志工還利用水撲滿收集雨水澆灌，達到省水的目的，里內還保留著舊時文化的輕便道鐵軌，成為瑞芳後站老街的特色景點。
瑞芳區長施玉祥表示，很感謝每位志工和義工們，在里長的帶領下為里內環境的付出，不但把里內維護的很乾淨，而且感覺每位志工都很開心，而且越做越健康，讓瑞芳區的環境越來越宜居。
龍潭里長陳淑霞表示，在里環境認證的推動下，里內志工和義工們都非常的努力幫忙，讓龍潭里在資源回收和綠美化等都做的越來越好，里內很乾淨，也給老人家和小孩一個舒服和安全的休憩環境。
因為各里里長還有志工們的努力，這次瑞芳區拿下很好的成績，瑞芳區長也希望明年有越來越多的里共同參與，動員全區的力量，讓瑞芳區的環境越來越好。
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