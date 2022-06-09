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新店溪除毛蟹大軍出現外 「溪流之王」香魚也回來了
新店溪過去生態遭破壞，且上游設置多處水壩，導致物種消失，其中有「溪流之王」美譽的香魚也不再出現，新北水利局表示，除前陣子毛蟹外，指標物種的香魚也回來了，代表生態復育成功，未來還將打造香魚復育魚道，碧潭堰整體改建將於明年4月完工。
水利局說明，新店溪流域曾經是台灣香魚數量最多的地方，但因棲息地遭破壞而消失，市府近年來在新店溪導入生態友善工法，於104年起針對碧潭堰下游安坑大橋至碧潭大橋間水域，推動一系列魚類生態環境營造工程。
生態工程包含利用箱籠潛壩數設置多道水面下之低矮固床工，蓄積溪水將新店溪原本乾枯的水域整理串連，讓洄游性物種可以一路由新店溪河口向上溯，這樣有助於繁殖行為及擴大牠們的棲息環境。
水利局提到，經過近幾年努力，碧潭堰下游已發現香魚蹤跡，香魚可以說是河川的指標性魚種，顯見河川生態已悄悄的回來；施工中的碧潭堰改建，特地將魚類洄游通道納入工程施作，並與清華大學生命科學系教授曾晴賢合作，打造香魚復育魚道，提供魚兒安全回家的道路。
水利局長宋德仁表示，水利局7年前在碧潭下游處建置多處矮堰營造生物棲地，如今除前陣子大量出現的毛蟹外，香魚在5月底也回來了，這讓團隊士氣大振，持續把魚道優化工作做到盡善盡美。
水利局表示，持續結合新北市河川流域治理平台，與市府各局處的團隊通力合作，重新塑造新店溪碧潭流域成為一處具有生態及環境教育意義之休閒景點，而碧潭堰改建工程將於明年4月完工。
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