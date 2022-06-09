新店溪除毛蟹大軍出現外 「溪流之王」香魚也回來了

新店溪過去生態遭破壞，且上游設置多處水壩，導致物種消失，其中有「溪流之王」美譽的香魚也不再出現，新北水利局表示，除前陣子毛蟹外，指標物種的香魚也回來了，代表生態復育成功，未來還將打造香魚復育魚道，碧潭堰整體改建將於明年4月完工。

水利局說明，新店溪流域曾經是台灣香魚數量最多的地方，但因棲息地遭破壞而消失，市府近年來在新店溪導入生態友善工法，於104年起針對碧潭堰下游安坑大橋至碧潭大橋間水域，推動一系列魚類生態環境營造工程。

生態工程包含利用箱籠潛壩數設置多道水面下之低矮固床工，蓄積溪水將新店溪原本乾枯的水域整理串連，讓洄游性物種可以一路由新店溪河口向上溯，這樣有助於繁殖行為及擴大牠們的棲息環境。

水利局提到，經過近幾年努力，碧潭堰下游已發現香魚蹤跡，香魚可以說是河川的指標性魚種，顯見河川生態已悄悄的回來；施工中的碧潭堰改建，特地將魚類洄游通道納入工程施作，並與清華大學生命科學系教授曾晴賢合作，打造香魚復育魚道，提供魚兒安全回家的道路。

水利局長宋德仁表示，水利局7年前在碧潭下游處建置多處矮堰營造生物棲地，如今除前陣子大量出現的毛蟹外，香魚在5月底也回來了，這讓團隊士氣大振，持續把魚道優化工作做到盡善盡美。