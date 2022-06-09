快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店溪除毛蟹大軍出現外 「溪流之王」香魚也回來了

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
水利局委託生態團隊辦理新店溪香魚調查。圖／新北水利局提供
水利局委託生態團隊辦理新店溪香魚調查。圖／新北水利局提供

新店溪過去生態遭破壞，且上游設置多處水壩，導致物種消失，其中有「溪流之王」美譽的香魚也不再出現，新北水利局表示，除前陣子毛蟹外，指標物種的香魚也回來了，代表生態復育成功，未來還將打造香魚復育魚道，碧潭堰整體改建將於明年4月完工。

水利局說明，新店溪流域曾經是台灣香魚數量最多的地方，但因棲息地遭破壞而消失，市府近年來在新店溪導入生態友善工法，於104年起針對碧潭堰下游安坑大橋至碧潭大橋間水域，推動一系列魚類生態環境營造工程。

生態工程包含利用箱籠潛壩數設置多道水面下之低矮固床工，蓄積溪水將新店溪原本乾枯的水域整理串連，讓洄游性物種可以一路由新店溪河口向上溯，這樣有助於繁殖行為及擴大牠們的棲息環境。

水利局提到，經過近幾年努力，碧潭堰下游已發現香魚蹤跡，香魚可以說是河川的指標性魚種，顯見河川生態已悄悄的回來；施工中的碧潭堰改建，特地將魚類洄游通道納入工程施作，並與清華大學生命科學系教授曾晴賢合作，打造香魚復育魚道，提供魚兒安全回家的道路。

水利局長宋德仁表示，水利局7年前在碧潭下游處建置多處矮堰營造生物棲地，如今除前陣子大量出現的毛蟹外，香魚在5月底也回來了，這讓團隊士氣大振，持續把魚道優化工作做到盡善盡美。

水利局表示，持續結合新北市河川流域治理平台，與市府各局處的團隊通力合作，重新塑造新店溪碧潭流域成為一處具有生態及環境教育意義之休閒景點，而碧潭堰改建工程將於明年4月完工。

水利局委託生態團隊發現指標物種香魚。圖／新北水利局提供
水利局委託生態團隊發現指標物種香魚。圖／新北水利局提供
香魚復育觀察廊道優化示意圖。圖／新北水利局提供
香魚復育觀察廊道優化示意圖。圖／新北水利局提供
水利局營造碧潭堰下游淺潭水域供生態棲息。圖／新北水利局提供
水利局營造碧潭堰下游淺潭水域供生態棲息。圖／新北水利局提供

碧潭 水利局 魚類 清華大學

延伸閱讀

野柳國小畢業生守護家鄉 划獨木舟復育珊瑚棲地

台中地區慎防鋒面梅雨襲來 水利局昨晚開三級應變中心

2022建築園冶獎評選出爐 台中水利局獲4大獎

端午節連假台南三大水庫進帳豐 南化水庫剩約1公尺滿庫

相關新聞

少子化使校舍閒置 新北標租活化18校舍

新北市高中以下共有340所學校，部分學校因地處偏遠，因少子化許多學校招生不易，導致校舍長期無人使用因此閒置。教育局為活化...

推2050淨零排放 北市大地處供造林諮詢輔導

為與國際同步追求2050淨零排放願景，北市府除推動相關草案，大地工程處進行森林示範經營，鼓勵有意種樹或林相景觀美化的私有...

里民串門子被收服 新北77間認養小棧助5206犬貓找到家

為增加流浪動物認養管道，新北市動保處推動於里辧公處成立認養小棧，其中淡水區學府里民因經常找里長串門子，經多日與學府里認養...

雙子星權配 防淪美河市翻版

北市府雙子星開發案進入最後階段，議員許淑華昨天表示，雙子星案待建照取得後才評估權益變換，猶如過去讓北市府損失百億的美河市...

偏遠校舍閒置 新北擬活化18校

新北市高中以下共有340所學校，部分學校因地處偏遠，因少子化許多學校招生不易，導致校舍長期無人使用因此閒置。教育局為活化...

新北都更防災首例 蘆洲海砂屋變大樓

蘆洲水湳街海砂屋，面積332平方公尺，是新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例首案，重建前為地上5層10戶海砂屋， 目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。