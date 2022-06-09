影／殯葬處秘書遭檢舉麻將喬事 柯文哲：有檢舉就調查

台北市議員李慶元今天說，殯葬管理處秘書邱金榮被檢舉，常請假到民宅打麻將，還利用技工徵選向殯葬業者收費。台北市長柯文哲今天說，有人檢舉就調查，不用未審先判，也不要不審就判沒有。

李慶元今天質詢時指出，邱金榮被檢舉，周一常請假並到北投一處民宅打麻將，且牌咖中常有1、2位造墓商等敏感對象，他質疑這些業者偶爾會故意輸錢要求幫喬事。甚至邱還遭檢舉，2020年至今，疑似利用技工甄選，疑向殯葬業者收每人頭30萬元，安插人員至殯葬處任職。柯文哲備詢時聽到這個內容很生氣，要求殯葬處的政風室向他報告。

柯文哲在質詢中間休息時間接受媒體訪問，他口氣恢復平和，他說調查就對了，有多少證據就說多少話，有人檢舉就調查，該怎麼做就怎麼做，不需要未審先判，也不要不審就判沒有，態度就這樣就好。