遭控收賄30萬安插人事 北市殯葬處秘書批「全是造假」

北市議員李慶元今爆料，殯葬處秘書邱金榮除了慣性周一請假、常到北投某民宅打麻將，牌咖中常有造墓商等敏感對象，還利用技工甄選，向殯葬業者收每人頭30萬元，安插人員至殯葬處任職。邱金榮受訪時澄清，議員指控內容全是「虛偽造假」，且拆假休也很正常，更是沒發生過收賄情事，批評不具名檢舉相當不負責。

邱金榮表示，有關李慶元質詢，強調個人喜好從來不影響公務內容，而且「拆假休」很正常，「既然大家都知道我去打麻將，代表說我很坦蕩、坦白，我沒有隱瞞」。邱說關於所有指控，都是虛偽造假，批評不具名檢舉很不負責任，「我一定會盡一切方式捍衛清白」。

邱金榮說，自己根本不認識造墓業者，「我也沒有跟造墓商在一起過，不會有，這部分是捏造的」，也否認沒收過30萬元，根本和造墓商不了解也不熟悉。

邱金榮指出，民眾前往就服處面試，會有委員評分，其一是就服處的退休人員、第二位是專業老師，自己是第三名委員，綜合3人評分去計算，哪位面試民眾是正取、備取和落選。

至於李慶元索資為何只提到邱？邱金榮說「因為我們也不知道就服處安排的委員是誰」，邱強調，面試一定公平、公正、公開，收賄更是沒有發生過。

邱金榮說，「如果說某甲跟某乙說，某丙殺人，那某丙真的殺人嗎？」，希望大眾可以想一想，並指李慶元的錄音內容不是他的對話。