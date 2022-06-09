殯葬處秘書遭控喬事30萬插人事 柯文哲怒飆：政風撤掉算了

確診遺體24小時內火化爭議未解，台北市殯葬管理處秘書邱金榮也遭檢舉，慣性周一請假、並常到北投一處民宅打麻將，且遭指控邱金榮打牌牌咖中，常有1、2位造墓商等敏感對象，質疑這些業者偶爾會故意輸錢要求幫喬事。甚至邱還遭檢舉，109年至今，疑似利用技工甄選，疑向殯葬業者收每人頭30萬元，安插人員至殯葬處任職。

對於議員接獲檢舉，市長柯文哲當場震怒，下令殯葬處的政風室來報告，還點名政風處「最好將殯葬處的政風室人員，全部一起處理，不然你會很麻煩，我跟你講。」

正當柯文哲火氣正飆上來，政風處長林炤宏主動站起來答詢「政風的好壞....，不能全靠政風單獨一個機關」，更遭柯文哲當場怒飆「不然你政風撤掉算了」，林炤宏回「市長這樣的作法，不是很完全...與實際的狀況....」，柯文哲直接罵回去「我沒有叫你講話」。

柯文哲今赴議會總質詢，議員李慶元當場在議場放出檢舉人的變聲錄音，表示邱金榮慣性請假，疫情期間2年多請了73次假，質疑邱長期請假打麻將幫造墓商喬事，甚至疑似收賄關說人事，暗助殯葬業寄生殯葬處。

邱金榮回應，他從民國89年進殯葬處之後，就不跟造墓商接觸，有時候會彼此點頭，但真正姓名不知道，只是點頭之交，沒有深入認識，議員問，有沒有跟造墓商一起打麻將？邱說，他打麻將對象都是退休人員，一個是認識的老鄰長、退休農會人員、還有住行義路的朋友。

不過根據李慶元放出的變音錄音檔，其中一位造墓商問另名造墓商「你們打多大？」「起碼是一萬底，想問事情都差不多會輸三、四萬，兩、三萬，裡面也有一個造墓的，請他一起出來打...」。

李慶元說，殯葬處對於邱金榮到特定地點打麻將心知肚明，痛批殯葬處長期縱容。北市殯葬處長陳冠伶說，她是今天下午才知道此事；民政局長藍世聰表示，這個檢舉，顛覆他對邱金榮的印象，但檢舉人應該要具名檢舉。

李慶元和辦公室特助林岳龍調閱資料表示，殯葬處自109年迄今，16名進用的技工中，15名都由邱金榮擔任面試委員，甚至這15名進用人員竟多達5名是備取遞補進用，而且都是進殯葬處化妝室擔任工友。