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北市老房子運動首例 萬華劇團進駐百年古蹟

中央社／ 台北9日電

透過台北市老房子運動改造百年古蹟台糖台北倉庫而成的「萬座曉劇場」開幕，文化局今天表示，這是台北市的首例，也可能是絕無僅有，希望民眾支持。

台北市文化局今天舉辦百年古蹟台糖台北倉庫轉型表演藝術場地「萬座曉劇場」開幕記者會，文化局副局長田瑋致詞表示，這是台北市首例，也可能是絕無僅有，讓演藝團隊去修復、再利用古蹟的案例。

田瑋指出，修復文化資產很花錢，先不論後續再利用設備，光是要修到符合消防、無障礙設施規範，寫一個計畫就要新台幣上百萬元，而劇場需要花很多精力專注在創意與營運上，很難想像如何同時進行這麼辛苦的工作。

萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵說，對萬座來說，獲利不會是第一目標，而是思考如何讓這裡「活下來」，像德國碧娜鮑許烏帕塔舞蹈劇場、英國莎士比亞環球劇院一樣與場館共生，增加地標性意義，建立場館獨特風格。

田瑋會後接受媒體聯訪時坦言，對萬座要能籌措在古蹟內營運的資金確實有擔憂，希望民眾能夠支持。鍾伯淵估計，不包含租金、人事跟修繕維護費用，光是技術硬體及基本營運等，每年就要花費300萬元，但為了能夠發散歷年累積的創作，仍接下這個重擔。

鍾伯淵說，許多歐洲國際場館都有自己的獨立表演團隊，緊密的關係讓觀眾持續聚集，甚至成為一種生活態度，希望萬座的營運模式能夠成為先驅，打破台灣場館「只有廟、沒有神」的現狀。

鍾伯淵介紹，10日至12日，萬座將重現改編日本國民作家宮部美幸三島屋奇異百物語系列的「之間」，獻給喜愛老房子、日本文學與劇場的好朋友們。

劇場 北市 古蹟

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