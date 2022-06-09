雙子星案取得建照後才評估權益變換 議員批美河市翻版

北市府雙子星開發案進入最後階段，台北市議員許淑華今天表示，雙子星案待建照取得後才評估權益變換，猶如過去讓北市府損失百億的美河市案翻版，質疑柯市府有圖利建商嫌疑，她要求市府一個月內啟動權益變換分配程序，在建照取得前完成權變分配，不要將爛攤子丟給下一任市長。

捷運共構宅美河市開發案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃15年前指示前課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，拉高建築成本圖利日勝生公司，造成市府損失五億九百萬餘元，台北市長柯文哲曾痛批「兩個小官非常地賤」，最高法院依貪汙圖利罪判高十年、王四年徒刑，全案定讞。

許淑華說，她調閱美河市和雙子星案的市府權益分配適用規定，發現美河市案適用「台北都會區大眾捷運系統土地參與聯合開發權益分配注意事項」，先取得建照後才與開發商進行權益變換討論開發案分回比率，柯文哲上任後在2016年修正相關規範為「台北市台北都會區大眾捷運系統土地開發權益轉換原則」，適用於雙子星開發案。

許淑華說，新規範理應避免市府損失重蹈覆轍，但實際上隨著雙子星案的發展，重點仍沒改變，內容雖修正鑑價等規範避免弊案，但最重要之權益變換程序依然未改變，依然須待先取得建照後才與開發商討論開發案分回比率，無法預先精算評估市府權益變換價值，且建照取得確定開發後，市府與開發商成為命運共同體，若市府與開發商權益變換談不攏，僅能進入仲裁階段，結果不是延宕公共建設就是導致市府損失，就如同現在的大巨蛋案。

許淑華說，看起來柯文哲在重蹈覆轍，並沒有比前幾任市長高明，柯文哲一邊批評前人，一邊又步入前人後塵，是否一定得等到出事了涉及圖利之嫌，相關經手官員再來接受司法調查？柯文哲應負起相關政治責任，證明他這八年有從過去經驗吸取教訓不要留下爛攤子給接任者。