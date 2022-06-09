快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

誠品若提前解約 北市府：不能參與K區地下街招標

中央社／ 台北9日電

疫情衝擊車站人潮，外傳誠品將提前解約擬撤出台北車站K區地下街。台北市市場處今天表示，誠品若提前終止K區地下街商場租約，將不能參與下一次招標。

台北市政府市場處發布新聞資料指出，民國108年12月辦理台北車站K區地下街公開招標，由誠品公司以每月新台幣826萬元得標，契約自109年4月1日至114年3月31日止。

市場處表示，K區地下街位處台北車站特定區，具有一定公共性，與一般商業租賃不同，誠品以疫情影響為由，申請提前終止K區地下街租約，是契約規定權益；至於是否為不可歸責或不可抗力事由和退還履約保證金等內容，正由第三方調解。

市場處指出，自發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，為照顧承租市有場域廠商，從109年至今年，分別推減租優惠措施，承租市有場域當營業使用者均適用，沒有獨厚特定承租人。

市場處表示，依減租優惠措施，承租人應切結把減免金額回饋實際營業人，若未依規定辦理，市場處可收回減免金額。誠品若最後仍與北市府提前終止K區地下街租約，將不得參與下次公開招標案。

市場處指出，至於媒體報導市長柯文哲指示「疫情確是因素，可幫忙地方就盡量幫忙」，是考量K區地下街公共性質以及市府和企業與民眾三贏的角度，但須符合法規及契約，相關內容正由區公所調解，盼找到解決方案。

「百貨情報誌」臉書（Facebook）粉絲專頁7日發文，誠品生活 eslite spectrum站前店台北車站K區地下街傳欲提前與北市府解約；誠品表示，疫情確實影響人流甚巨，目前正研擬適當作法。

誠品 疫情 台北車站

延伸閱讀

議員批心裡有鬼不敢查網軍？ 北市府：資訊局不是柯南

籲大房東保留信義誠品 孫大千：給台灣書香文化一個機會

統一大動作 擺明不租信義誠品

誠品：盼給公平考試機會

相關新聞

少子化使校舍閒置 新北標租活化18校舍

新北市高中以下共有340所學校，部分學校因地處偏遠，因少子化許多學校招生不易，導致校舍長期無人使用因此閒置。教育局為活化...

推2050淨零排放 北市大地處供造林諮詢輔導

為與國際同步追求2050淨零排放願景，北市府除推動相關草案，大地工程處進行森林示範經營，鼓勵有意種樹或林相景觀美化的私有...

里民串門子被收服 新北77間認養小棧助5206犬貓找到家

為增加流浪動物認養管道，新北市動保處推動於里辧公處成立認養小棧，其中淡水區學府里民因經常找里長串門子，經多日與學府里認養...

雙子星權配 防淪美河市翻版

北市府雙子星開發案進入最後階段，議員許淑華昨天表示，雙子星案待建照取得後才評估權益變換，猶如過去讓北市府損失百億的美河市...

偏遠校舍閒置 新北擬活化18校

新北市高中以下共有340所學校，部分學校因地處偏遠，因少子化許多學校招生不易，導致校舍長期無人使用因此閒置。教育局為活化...

新北都更防災首例 蘆洲海砂屋變大樓

蘆洲水湳街海砂屋，面積332平方公尺，是新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例首案，重建前為地上5層10戶海砂屋， 目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。