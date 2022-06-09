影／新北消防局被改「演員訓練班」 侯友宜：多給鼓勵

針對新北市消防局地標被改名為「新北市消防局演員訓練班」。新北市長侯友宜今天上午參加「新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程」動土典禮時表示，多給消防弟兄鼓勵。

新北市長侯友宜今天上午10時20分許，參加「新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程」動土典禮，會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，對於新北市消防局Google 地標被網友改名為「新北市消防局演員訓練班」看法，侯友宜說，支持消防弟兄捍衛清白與尊嚴。

他說，不管消防弟兄碰到任何困難，任何的苦難，可以看到這兩年多，甚至這麼多年來，在疫情、在維護救災救護，我們消防弟兄為這城市所做的貢獻，我們要給予更多支持鼓勵的力量，讓他們好好守住這個疫情，守住整個民眾健康。

尤其新北市的疫情，並沒有完全穩定，雖然在緩降，每天的確診個案依然多，我們仍然要鼓勵消防弟兄、醫護同仁，第一線的作戰夥伴，不斷持續往前走，讓疫情能夠走到穩定狀況，提早日民眾回到正常生活。